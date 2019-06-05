Директор ДБР розповів про розслідування вбивства п'ятирічного хлопчика

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба пообіцяв максимально швидко встановити реальні обставини вбивства 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. Про це Труба заявив у середу, 5 червня, під час засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в Києві. За його словами, рослідування ведеться також щодо можливого навмисного приховування інформації про злочин.

"Наразі є великий суспільний запит, є багато запитань і є правові підстави, щоб дати відповідь під час проведення слідчих дій - чи не було зроблено це навмисно, чи не мали співробітники поліції наміру навмисно приховати злочин, (…) ті співробітники поліції, які були до цього причетні", - сказав Труба, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

"Ми дамо відповідь, намагатимемося зробити це швидко", - наголосив директор ДБР. Щодо кваліфікації злочину, то, як зазначив Труба, вона справді змінювалася залежно від інформації, що надходила слідству. Пояснюючи, чому справа розслідується і як умисне вбивство, директор ДБР зазначив, що поліцейські володіють навичками застосування зброї і давали звіт своїм діям. Окрім того, зі слів свідків, підозрювані розуміли можливий напрямок і траєкторію руху кулі, знали, що в цьому місці можуть бути діти, додав Роман Труба. Він запевнив, що під час слідства нікого не прикриватимуть.

Директор ДБР також пообіцяв дати оцінку діям медиків, котрі займалися лікуванням дитини. Труба назвав і можливі терміни передачі справи до суду. "Основні затримки, які можуть бути, - це експертизи. Після проведення експертиз ми направимо справу до суду. Я планую, що це відбудеться до шести місяців", - сказав Труба.

Директор ДБР визнав, що правоохоронці досі не знайшли рушницю, з якої було випущено кулю. "Факти вказують на те, що знаряддям злочину є дрібнокаліберна гвинтівка", - зазначив Труба. Він додав, що на місці події було виявлено кілька гільз, які направлено на експертизу.

Нагадаємо, за попередньою інформацією слідства, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результатів стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчику, який у цей час перебував на дитячому майданчику неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували. Попри зусилля лікарів дитина померла 3 червня.

Суд заарештував двох підозрюваних поліцейських на 60 діб.

Тим часом міністр глава МВС Арсен Аваков 5 червня зазначив, що через вбивство дитини до відповідальності мають бути притягнути п'ятеро осіб. "На мою думку, там має бути п'ятеро підозрюваних у цьому вбивстві: четверо чоловіків, хто з них вистрілив - визначить слідство... а також жінка, яка заховала цю рушницю і таким чином сприяла приховуванню злочину", - сказав міністр.