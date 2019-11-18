 Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

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Новини

Директор ДБР прогнозує гальмування справ щодо Порошенка після кадрових змін у бюро

Справи щодо колишнього президента Петра Порошенка можуть розслідуватися дуже довго, якщо Державне бюро розслідувань очолить людина з Генпрокуратури, стверджує нинішній очільник бюро Роман Труба.

Роман Трубаo)

Роман Труба

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба не виключає, що справи, в яких проходить колишній президент Петро Порошенко, буде зупинено, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначено представника Генеральної прокуратури. Про це він заявив журналістам у четвер, 5 грудня.

"Велика ймовірність того, що вони (справи щодо Порошенка. - Ред.) будуть зупинені (...) Якщо тимчасовим виконуючим обов'язки буде хтось із ГПУ", - сказав він. Труба пояснив це тим, що проєкт підозри Порошенку щодо призначення членів Вищої ради правосуддя перебуває в Генпрокуратурі вже майже два місяці. "І досі у нас немає результатів (...) Є великі ризики, що провадження (у справах щодо Порошенка - Ред.) можуть розслідуватися не так прогресивно", - сказав директор ДБР, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За даними ЗМІ, на посаду виконуючого обов'язки директора ДБР претендує заступник генпрокурора Віктор Трепак.

ДБР завершує підготовку ще однієї підозри Порошенку

Тим часом ДБР практично завершило підготовку підозри Порошенку у справі про незаконне призначення і звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Сергія Семочка. "Ми практично на завершальному етапі розслідування. Йдеться про підготовку проєкту підозри (...) щодо незаконного призначення на посаду Семочка", - повідомив Труба, додавши, що проєкт підозри може бути подано до ГПУ ще до моменту підписання президентом закону про ДБР і до призначення т.в.о. директора бюро. Нагадаємо, Порошенко звільнив Семочка у квітні цього року після того, як ЗМІ повідомили, що його родина володіє будинком вартістю в мільйони доларів, а його родичі мають російське громадянство.

DW.COM

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Серед ухвалених також поправка про створення в Державному бюро розслідувань управління у справах Майдану, через яку голодувала адвокатка родин Небесної сотні. (03.12.2019)

Роман Труба також запевнив, що не спілкувався ні з ким з Офісу президента з приводу закону про перезавантаження ДБР, а в самому законі вбачає ризики залежності керівника бюро від парламенту. "Не викликали і не намагався потрапити. Розмов із приводу закону у мене не було", - заявив він. За словами директора ДБР, повноважень і підслідності ДБР закон не змінює, також не змінюється організаційна структура, тобто, "всі залишаються на своїх посадах".

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР. У зв'язку зі суттєвою зміною повноважень директора ДБР із дня набуття чинності законопроєктом припиняються повноваження чинного голови ДБР Романа Труби та його заступників, і розпочинається процес перезапуску органу.

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