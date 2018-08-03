Дипломатичний конфлікт: Саудівська Аравія призупинила авіасполучення з Канадою

Саудівська державна авіакомпанія Saudia у понеділок, 6 серпня, призупинила рейси до та з канадського Торонто. Перед тим, у неділю, 5 серпня, Саудівська Аравія заморозила нові торговельні та інвестиційні угоди, відкликала свого посла з Канади і дала канадському послу добу, щоб покинути Саудівську Аравію, оголосивши його "небажаною персоною". Також було оголошено про призупинення освітніх програм обміну між країнами.

Дипломатична напруженість між Саудівською Аравією та Канадою зростає через те, що влада Канади розкритикувала затримання саудівських правозахисників на батьківщині та закликала їх негайно звільнити. Ер-Ріяд вважає заклики до негайного звільнення "негідними і неприйнятними у відносинах між країнами".

Серед нещодавно затриманих у Саудівській Аравії активісток руху за права жінок - Самар Бадаві, сестра ув'язненого через ліберальні переконання блогера Раефа Бадаві. Діти і дружина Бадаві живуть з 2013 року у Канаді. "Канада завжди відстоюватиме захист прав людини у самій Канаді та в цілому світі", - заявила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

За останні кілька місяців Саудівська Аравія провела низку ліберальних реформ, зокрема дозволила жінкам водити автомобілі та відновила роботу комерційних кінотеатрів.