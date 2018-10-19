Дикі тварини спричинили за минулий рік близько 2,5 тисяч ДТП у Німеччині

За 2017 рік дорожно-транспортних інцидентів, пов'язаних з дикими тваринами і в яких постраждали люди, у Німеччині сталося понад 2,5 тисячі. В таких аваріях 10 людей загинули, 606 були тяжко травмовані, а ще 2308 отримали легкі ушкодження. Про це повідомляє німецьке статистичне відомство в понеділок, 22 жовтня.

Найбільше таких випадків трапилося у Баварії та Нижній Саксонії, найменше - у містах зі статусом федеральної землі Гамбурзі та Бремені. Найчастіше ДТП через диких тварин траплялися в жовтні (282 випадки) та в травні (266), найменше - в лютому (124 випадки) та січні (126). Від 1991, коли стала доступна така статистика, кількість інцидентів з дикою природою, в яких постраждали люди, коливається між 2,2 та 2,9 тисячі на рік. Найбільше смертей на дорогах через диких тварин було зафіксовано в 1994 році - 49.

Які саме тварини спричинили ДТП, статистика не уточнює.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Межа - лише небо Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Увага, затори! За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Зірвиголови на дорогах Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

Усе, що треба знати про німецькі автобани Посміхайтеся - вас знімають Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Мобільні суворо заборонені Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Геть з дороги! Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Аварійний трикутник У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Пам’ятайте про проміле! У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Зимова гума Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Без поспіху і метушні Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі? Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович

