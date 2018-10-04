Дизельні автомобілі все ще мають майбутнє, впевнена Меркель

Автомобілі з дизельними двигунами ще не віджили своє. Таку думку висловила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у щотижневому подкасті, оприлюдненому в суботу, 6 жовтня, на її сайті. Канцлерка наголосила, що урядова коаліція цього тижня досягла згоди щодо пакета заходів, щоб власники дизельних авто і надалі могли без обмежень пересуватися на своїх машинах. "Це також призведе до кращого сприйняття дизельних автомобілів, оскільки ми потребуємо іще багато років, поки не зможемо цілковито перейти на технології майбутнього", - додала Меркель.

Меркель хотіла би уникнути заборони для дизельних авто у містах, наскільки це можливо. При цьому канцлерка визнала необхідність суттєвого обмеження викидів у 14 містах країни. Меркель вважає, що забезпечення можливості власникам їздити на дизельних авто - це відповідальність автовиробників, саме вони мають подбати, щоб дизельні автомобілі відповідали екологічним стандартам.

Ухвалений урядовою коаліцією пакет заходів передбачає зокрема премії власникам при обміні старого дизельного авто на нове, а також переобладнання дизельних двигунів у відповідності до сучасних стандартів. Однак деталі втілення цих заходів у життя залишаються поки неврегульованими, як і питання, чи готові автовиробники платити за них.

Виступаючи цього дня на з'їзді "Молодіжного союзу" (молодіжного крила партій ХДС та ХСС), Меркель розкритикувала автовиробників через скандал довкола дизельних двигунів та приховування інформації. На думку канцлерки, автовиробники "дуже завинили і розтринькали довіру". При цьому вона наголосила, що у Німеччині має залишатися потужна автомобільна промисловість.

Нагадаємо, "дизельний скандал" почався після того, як у дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло приховати реальні показники обсягу шкідливих викидів.

Декілька німецьких міст, у яких зафіксовано високий рівень забрудненості повітря, оголосили про плани заборони в'їзду до них старих дизельних авто. У Гамбурзі для таких автомобілів вже заборонений проїзд двома ділянками вулиць, тоді як у Штутгарті у 2019 році має набути чинності заборона руху у значно ширшій зоні.

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