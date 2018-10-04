 Дизельні автомобілі все ще мають майбутнє, впевнена Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Дизельні автомобілі все ще мають майбутнє, впевнена Меркель

Анґела Меркель сподівається, що вдасться уникнути заборони для дизельних автомобілів у містах Німеччини, однак визнає, що у 14 містах потрібні додаткові заходи у боротьбі із забрудненням повітря.

Дизельні двигуни ще не відслужили своє, переконана Меркель

Дизельні двигуни ще не відслужили своє, переконана Меркель

Автомобілі з дизельними двигунами ще не віджили своє. Таку думку висловила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у щотижневому подкасті, оприлюдненому в суботу, 6 жовтня, на її сайті. Канцлерка наголосила, що урядова коаліція  цього тижня досягла згоди щодо пакета заходів, щоб власники дизельних авто і надалі могли без обмежень пересуватися на своїх машинах. "Це також призведе до кращого сприйняття дизельних автомобілів, оскільки ми потребуємо іще багато років, поки не зможемо цілковито перейти на технології майбутнього", - додала Меркель.

DW.COM

Дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів у дизельних автомобілях BMW несе небезпеку спричинити пожежу, тому автоконцерн планує замінити проблемні деталі. (08.08.2018)

З 1 січня 2019 року Штутгарт забороняє в'їзд дизельних автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту "Євро-4". Заборона стосуватиметься близько 190 тисяч автомобілів у регіоні. (11.07.2018)

Коаліція в Бундестазі оголосила про досгнення згоди щодо шляху виходу з дизельної кризи. Деталі плану оприлюднять найближчим часом. (02.10.2018)

Меркель хотіла би уникнути заборони для дизельних авто у містах, наскільки це можливо. При цьому канцлерка визнала  необхідність суттєвого обмеження викидів у 14 містах країни. Меркель вважає, що забезпечення можливості власникам їздити на дизельних авто - це відповідальність автовиробників, саме вони мають подбати, щоб дизельні автомобілі відповідали екологічним стандартам.

Ухвалений урядовою коаліцією пакет заходів передбачає зокрема премії власникам при обміні старого дизельного авто на нове, а також переобладнання дизельних двигунів у відповідності до сучасних стандартів. Однак деталі втілення цих заходів у життя залишаються поки неврегульованими, як і питання, чи готові автовиробники платити за них.

Виступаючи цього дня на з'їзді "Молодіжного союзу" (молодіжного крила партій ХДС та ХСС), Меркель розкритикувала автовиробників через скандал довкола дизельних двигунів та приховування інформації. На думку канцлерки, автовиробники "дуже завинили і розтринькали довіру". При цьому вона наголосила, що у Німеччині має залишатися потужна автомобільна промисловість.

Нагадаємо, "дизельний скандал" почався після того, як у дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло приховати реальні показники обсягу шкідливих викидів.

Декілька німецьких міст, у яких зафіксовано високий рівень забрудненості повітря, оголосили про плани заборони в'їзду до них старих дизельних авто. У Гамбурзі для таких автомобілів вже заборонений проїзд двома ділянками вулиць, тоді як у Штутгарті у 2019 році має набути чинності заборона руху у значно ширшій зоні.

  • На заводі Volkswagen у Вольфсбурзі

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Масштабна мережа

    Якою була би німецька економіка без автовиробників? Якщо рахувати лише фірми, де працюють більш ніж 20 людей, і які прямо чи опосередковано як постачальники деталей забезпечують свій оборот завдяки автомобілебудуванню, то вийде 1300 підприємств.

  • На автомобілебудівному заводі Ford в Кельні

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Потужний роботодавець

    У німецькому автопромі працюють близько 828 тисяч людей. Тобто кожен сьомий робітник у промисловості в Німеччині заробляє собі на життя тим, що будує автомобілі.

  • Автотермінал у Бремерхафені

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Цифри, що вражають

    2016 року німецькі автовиробники вийшли на показник обороту у 407 мільярдів євро. 63 відсотки цих надходжень забезпечили клієнти з-за океану.

  • Дизельний двигун VW

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Шахрайство VW як початок кінця дизеля?

    Після того, як Volkswagen мусив зізнатися, що вдався до обману з показниками викидів у машинах з дизельними двигунами, покупці стали дедалі рідше замовляти дизельні авто.

  • Автомобілі на автобані у ФРН

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Частка дизелів зменшується

    Частка автомобілів з дизельним двигуном серед автомобілів, які уперше реєструють, становить менше 45 відсотків. Це найнижчий показник за останні п'ять років.

  • Попри скандали німецькі автовиробники почуваються добре

    Німецький автопром бореться за свій імідж

    Результати залишаються стабільними

    Поки що скандали не призвели до якихось помітних змін у показниках виробництва. Упродовж трьох останніх років статистика залишається майже незмінною: щороку з конвеєрів сходять близько 5,7 мільйона автомобілів.

    Автор: Гарді Ґраупнер


Дивитись відео 01:13
Now live
01:13 хв

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)

Дивитись відео 01:18
Now live
01:18 хв

Електрореволюція у Китаї: ціле місто пересіло на електробуси (03.07.2018)

DW.COM

Німецький автопром бореться за свій імідж

Німецьким автовиробникам останнім часом не бракувало негативної реклами та ударів по репутації. Утім, німецький автопром залишається важковаговиком в економіці. (02.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Електрореволюція у Китаї: ціле місто пересіло на електробуси (03.07.2018)  

Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)  

Також за темою

Diesel - Fahrverbot - Dieselgipfel

Доля дизельних автомобілів в Німеччині: настає вирішальний момент 10.09.2018

Жорстка судова заборона на в'їзд дизельних автомобілів у Франкфурт вимагає від Анґели Меркель негайних рішень, інакше лавину не спинити. Однак її міністри кардинально розходяться в поглядах на цю проблему.

Startbilder Motor mobil/drive it/al volante vom 01.08.2018 | BMW X 4

BMW відкликає сотні тисяч автомобілів у Європі 08.08.2018

Дефект модуля рециркуляції відпрацьованих газів у дизельних автомобілях BMW несе небезпеку спричинити пожежу, тому автоконцерн планує замінити проблемні деталі.

Deutschland Stuttgart Übersicht

З 2019 року в Штутгарті заборонять проїзд дизельних авто 11.07.2018

З 1 січня 2019 року Штутгарт забороняє в'їзд дизельних автомобілів, що не відповідають екологічному стандарту "Євро-4". Заборона стосуватиметься близько 190 тисяч автомобілів у регіоні.

Реклама

Докладно

Політична реклама у Сараєві, вересень 2018 року

Боснія і Герцеговина: вибори - між Путіним та Ердоганом

За 23 роки Боснія та Герцеговина так і не змогла подолати етнічні протиріччя.  

Toyota відкликає автомобілі через дефект у гібридній системі

Toyota відкликає 2,4 мільйона гібридних автомобілів

У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  