 Диво-острів як модель для країни - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео)

Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою?

Griechenland Livadia im Insel Tilos (picture-alliance/Rainer Hackenberg)

Економічне диво острова Тілос у Греції - кумівство ні до чого?

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

12:19 Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - через авторські права ми не можемо показати це відео на YouTube. Для перегляду запрошуємо на наш веб-сайт: https://p.dw.com/p/3Nl5w

18:02 Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків

01:06 Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків

06:45 Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою

DW.COM

Чим небезпечна робота санітарів швидкої допомоги у Німеччині (відео)

Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)  

Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)  

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

Гроші vs. довкілля: чи повториться найбільша в історії Іспанії екологічна катастрофа (відео)

Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)  

Також за темою

Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - "Європа у фокусі" (12.08.2019) 12.08.2019

Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків. Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою. Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків.

Реклама

Докладно

Під час акції протесту в Москві, 10 серпня 2019 року

Протести в Москві - момент істини для російської опозиції

Мітинги в Москві показали, що в російську політику прийшло нове покоління, вважає Костянтин Еггерт.  

Одним з основних німецьких продуктів, які йдуть на експорт, є автомобілі

Економіка Німеччини перебуває на межі рецесії

Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією і стагнацією.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  