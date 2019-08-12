Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

12:19 Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - через авторські права ми не можемо показати це відео на YouTube. Для перегляду запрошуємо на наш веб-сайт: https://p.dw.com/p/3Nl5w

18:02 Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків

01:06 Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків

06:45 Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою