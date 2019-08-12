Диво-острів як модель для країни - "Європа у фокусі" (відео)

Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою?
"Європа у фокусі" - щопонеділка дивіться європейський тижневик на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
12:19 Греція: зразковий острів Тілос - завдяки чи всупереч кумівству? Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - через авторські права ми не можемо показати це відео на YouTube. Для перегляду запрошуємо на наш веб-сайт: https://p.dw.com/p/3Nl5w
18:02 Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків
01:06 Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків
06:45 Чому частина західного узбережжя Великобританії може незабаром опинитися під водою
Що таке канікули по місцям мафії для молоді Італії та на що схожий чемпіонат з верхової їзди на іграшкових кониках у Фінляндії. Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (29.07.2019)
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)
Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)