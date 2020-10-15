Дивовижний світ мікрофотографії (фотогалерея)

Найкращі фотографії дикої природи 2020 року

Категорія "Довкілля Землі"

Автор роботи "Річка вогню на вулкані Етна" - італієць Лучіано Гауденціо. Ця фотографія демонструє неймовірну силу, якою володіє природа. Усі фотороботи-переможці будуть представлені на виставці в Музеї природознавства в Лондоні, яка відбудеться з 16 жовтня 2020 року по 6 червня 2021 року. Її мета - спонукати людей до того, щоб вони замислились і зробили щось для збереження природи.