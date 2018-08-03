Дивовижний порятунок: у катастрофі літака в Індонезії вижив 12-річний хлопець

Із дев'яти людей, котрі перебували на борту невеликого літака, що зазнав катастрофи в гірському районі провінції Папуа в Індонезії, вижив лише 12-річний хлопець. Про це в неділю, 12 серпня, повідомили індонезійські рятувальні служби, інформує агенція AP. Дитину доправили до лікарні. Деталей про стан здоров'я хлопця поки не повідомили.

Одномоторний літак Pilatus PC-6 Porte авіакомпанії Demonin Air зник з радарів 11 червня під час 45-хвилинного перельоту з Тана Мера до Оксібілу, невеликого населеного пункту поблизу кордону з Папуа Новою Гвінеєю. На борту повітряного судна перебували двоє пілотів та семеро пасажирів. Рятувальники знайшли також тіла восьми загиблих, триває процеруда ідентифікації.

Перед аварією літака мешканці селища неподалік чули гучний тріск і вибух, інформує агенція AFP. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, аби крізь лісисту місцевість дістатися до місця падіння літака. Причину катастрофи поки з'ясовують.