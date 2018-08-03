 Дивовижний порятунок: у катастрофі літака в Індонезії вижив 12-річний хлопець | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

Дивовижний порятунок: у катастрофі літака в Індонезії вижив 12-річний хлопець

Рятувальники знайшли єдиного пасажира, котрий вижив після катастрофи літака в гірському районі Індонезії. Ним виявився 12-річний хлопець.

До деяких населених пунктів провінції Папуа можна дістатися лише повітрям (фото з архіву)

До деяких населених пунктів провінції Папуа можна дістатися лише повітрям (фото з архіву)

Із дев'яти людей, котрі перебували на борту невеликого літака, що зазнав катастрофи в гірському районі провінції Папуа в Індонезії, вижив лише 12-річний хлопець. Про це в неділю, 12 серпня, повідомили індонезійські рятувальні служби, інформує агенція AP. Дитину доправили до лікарні. Деталей про стан здоров'я хлопця поки не повідомили.

Одномоторний літак Pilatus PC-6 Porte авіакомпанії Demonin Air зник з радарів 11 червня під час 45-хвилинного перельоту з Тана Мера до Оксібілу, невеликого населеного пункту поблизу кордону з Папуа Новою Гвінеєю. На борту повітряного судна перебували двоє пілотів та семеро пасажирів. Рятувальники знайшли також тіла восьми загиблих, триває процеруда ідентифікації.

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На півночі Мексики одразу після зльоту через погану погоду впав літак. Багато пасажирів отримали поранення, але ніхто не загинув. (01.08.2018)

Перед аварією літака мешканці селища неподалік чули гучний тріск і вибух, інформує агенція AFP. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, аби крізь лісисту місцевість дістатися до місця падіння літака. Причину катастрофи поки з'ясовують.

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