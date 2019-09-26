 Джо Байден уперше закликав до імпічменту Дональда Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

Джо Байден уперше закликав до імпічменту Дональда Трампа

Потенційний кандидат в президенти від демократів Джо Байден закликав висловити імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу.

Джо Байден під час виступу на передвиборчому мітингу

Джо Байден під час виступу на передвиборчому мітингу у травні 2018 року

Один із потенційних кандидатів в президенти від Демократичної партії США, колишній віцепрезидент Джо Байден у середу, 9 жовтня, закликав до імпічменту нинішнього глави держави Дональда Трампа та зазначив, що той "зрадив" Сполучені Штати. Ця заява Байдена прозвучала під час його виступу на мітингу у Нью-Гемпширі.

"Для збереження нашої конституції, нашої демократії, основ нашої цілісності, йому (Трампу. - Ред.) треба висловити імпічмент", - зазначив Байден, додавши свій заклик до низки подібних заяв від інших демократичних кандидатів на посаду президента США.

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"Він випалює дірки в конституції, і ми не можемо дозволити йому робити це безкарно", - додав Байден.

Однак Трамп продовжує наполягати на своїй невинуватості у спробі змусити українського президента Володимира Зеленського знайти компромат на Джо Байдена у період його співпраці з владою України в якості віцепрезидента США. У Twitter він назвав слова Байдена "пафосними" та зазначив, що "програшна" передвиборча кампанія ексвіцепрезидента не залишає йому іншого вибору, окрім подібних заяв. "Я не зробив нічого поганого", -  додав Трамп.

З огляду на звинувачння у порушенні американської конституції через відмову співпрацювати із розслідуванням Конгресу з цього приводу Трамп зазначив, що найвірогідніше це стане приводом для розгляду "великої справи" у верховному суді США.

Оприлюднене у середу, 9 жовтня, опитування телеканалу Fox News, який вважають прихильним до Трампа, свідчить про новий рекордний показник виборців, які вважають за необхідне висловити імпічмент чинному президенту. Відповідно до результатів опитування, йдеться про показник у 51 відсоток тих, хто бажає позбавити Трампа посади.

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