Джо Байден уперше закликав до імпічменту Дональда Трампа

Один із потенційних кандидатів в президенти від Демократичної партії США, колишній віцепрезидент Джо Байден у середу, 9 жовтня, закликав до імпічменту нинішнього глави держави Дональда Трампа та зазначив, що той "зрадив" Сполучені Штати. Ця заява Байдена прозвучала під час його виступу на мітингу у Нью-Гемпширі.

"Для збереження нашої конституції, нашої демократії, основ нашої цілісності, йому (Трампу. - Ред.) треба висловити імпічмент", - зазначив Байден, додавши свій заклик до низки подібних заяв від інших демократичних кандидатів на посаду президента США.

"Він випалює дірки в конституції, і ми не можемо дозволити йому робити це безкарно", - додав Байден.

Однак Трамп продовжує наполягати на своїй невинуватості у спробі змусити українського президента Володимира Зеленського знайти компромат на Джо Байдена у період його співпраці з владою України в якості віцепрезидента США. У Twitter він назвав слова Байдена "пафосними" та зазначив, що "програшна" передвиборча кампанія ексвіцепрезидента не залишає йому іншого вибору, окрім подібних заяв. "Я не зробив нічого поганого", - додав Трамп.

З огляду на звинувачння у порушенні американської конституції через відмову співпрацювати із розслідуванням Конгресу з цього приводу Трамп зазначив, що найвірогідніше це стане приводом для розгляду "великої справи" у верховному суді США.

Оприлюднене у середу, 9 жовтня, опитування телеканалу Fox News, який вважають прихильним до Трампа, свідчить про новий рекордний показник виборців, які вважають за необхідне висловити імпічмент чинному президенту. Відповідно до результатів опитування, йдеться про показник у 51 відсоток тих, хто бажає позбавити Трампа посади.