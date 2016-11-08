Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз

Представник Демократичної партії Джо Байден здобув вирішальну перемогу у ще трьох важливих для політсили праймеріз. Про це стало відомо в ніч на середу, 18 березня.

У Флориді 77-річний Байден набрав 62 відсотки голосів, а його основний опонент сенатор з Вермонта Берні Сандерс - 23 відсотки. В Іллінойсі Байден випереджає Сандерса на 23 відсоткових пункти після опрацювання 89 відсотків виборчих дільниць. В Аризоні ексвіцепрезидент Байден випереджає Сандерса щонайменше на 10 відсотків, згідно з опитуваннями.

"Ми наблизилися до того, щоб отримати номінацію від Демократичної партії на посаду президента. Ми робимо це завдяки розбудові широкої коаліції, яка нам необхідна для перемоги в листопаді", - цитує Байдена агенція новин AFP.

Як зазначає інформагенція, останні перемоги свідчать про "дивовижне повернення" Байдена, чия передвиборча кампанія вважалася вже "мертвою" ще місяць тому.

Наразі він є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США у листопаді 2020 року. Станом на 17 березня Байдену вдалося залучити 1147 делегатів, а Сандерсу - 861, передає газета New York Times. Всього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоб отримати номінацію від політсили.

Байден продовжує наполягати, що американці хочуть прагматичних результатів, а не політичної "революції", яку підтримує Сандерс. Утім, після своїх останніх перемог він звернувся до молоді, яка підтримує Сандерса, і сказав, що "почув її". Такж Байден заявив, що він і Сандерс "поділяють єдине бачення" щодо розширення медичного страхування, подолання економічної нерівності та боротьби зі зміною клімату.

Натомість Сандерс у своїй промові не згадав про результати останніх праймеріз і зосередився на своїх рекомендаціях щодо подолання пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 10 березня Байден переміг на праймеріз у шістьох штатах. У них перевагу Байдену забезпечили голоси робочого класу та афроамериканців, які вважаються ключовими для здобуття номінації Демократичної партії. Так само він переміг на праймеріз у "супервівторок". Кандидатуру Байдена підтримали його колишні опоненти - Піт Буттіждич, Майкл Блумберг, Камала Гарріс та інші.