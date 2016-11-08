 Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джо Байден переміг ще у трьох важливих праймеріз

У США Джо Байден переміг у трьох важливих для демократів праймеріз - у штатах Флорида, Іллінойс та Аризона. Йому треба здобути голоси ще 45 делегатів, щоб отримати номінацію від Демократичної партії.

Джо Байден переміг у трьох важливих для демократів праймеріз

Джо Байден переміг у трьох важливих для демократів праймеріз

Представник Демократичної партії Джо Байден здобув вирішальну перемогу у ще трьох важливих для політсили праймеріз. Про це стало відомо в ніч на середу, 18 березня.

У Флориді 77-річний Байден набрав 62 відсотки голосів, а його основний опонент сенатор з Вермонта Берні Сандерс - 23 відсотки. В Іллінойсі Байден випереджає Сандерса на 23 відсоткових пункти після опрацювання 89 відсотків виборчих дільниць. В Аризоні ексвіцепрезидент Байден випереджає Сандерса щонайменше на 10 відсотків, згідно з опитуваннями.

"Ми наблизилися до того, щоб отримати номінацію від Демократичної партії на посаду президента. Ми робимо це завдяки розбудові широкої коаліції, яка нам необхідна для перемоги в листопаді", - цитує Байдена агенція новин AFP.

Як зазначає інформагенція, останні перемоги свідчать про "дивовижне повернення" Байдена, чия передвиборча кампанія вважалася вже "мертвою" ще місяць тому.

Наразі він є лідером у гонці серед демократів на номінацію від партії на участь у президентських виборах США у листопаді 2020 року. Станом на 17 березня Байдену вдалося залучити 1147 делегатів, а Сандерсу - 861, передає газета New York Times. Всього кандидату необхідно мати підтримку 1991 делегата, щоб отримати номінацію від політсили.

Байден продовжує наполягати, що американці хочуть прагматичних результатів, а не політичної "революції", яку підтримує Сандерс. Утім, після своїх останніх перемог він звернувся до молоді, яка підтримує Сандерса, і сказав, що "почув її". Такж Байден заявив, що він і Сандерс "поділяють єдине бачення" щодо розширення медичного страхування, подолання економічної нерівності та боротьби зі зміною клімату.

Натомість Сандерс у своїй промові не згадав про результати останніх праймеріз і зосередився на своїх рекомендаціях щодо подолання пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 10 березня Байден переміг на праймеріз у шістьох штатах. У них перевагу Байдену забезпечили голоси робочого класу та афроамериканців, які вважаються ключовими для здобуття номінації Демократичної партії. Так само він переміг на праймеріз у "супервівторок". Кандидатуру Байдена підтримали його колишні опоненти - Піт Буттіждич, Майкл Блумберг, Камала Гарріс та інші.

Дивитись відео 02:37

Як обирають президента у США? (08.11.2016)

DW.COM

Елізабет Воррен теж вирішила вибути з президентських перегонів

Після провальних для неї результатів "супервівторка" сенаторка зі штату Массачусетс Елізабет Воррен вирішила не продовжувати подальшу боротьбу. Утім, вона поки не підтримала ані Байдена, ані Сандерса. (05.03.2020)  

Також за темою

US-Präsidentschaftskandidat Biden im Gespräch mit Arbeitern in einem Werk in Detroit

Джо Байден здобув перемогу на праймеріз ще у чотирьох штатах 11.03.2020

Колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в праймеріз у чотирьох штатах, збільшивши таким чином свій відрив від Берні Сандерса.

Wahlkampf in den USA - Joe Biden

Вибори президента США: Джо Байден вперше виграв праймеріз 01.03.2020

Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у Південній Кароліні. На другому місці опинився Берні Сандерс, який раніше перемагав у гонці серед демократів за право змагатися на виборах президента США у листопаді.

USA Super Tuesday | Joe Biden in Los Angeles

На праймеріз демократів у "супервівторок" лідирує Байден 04.03.2020

У "супервіторок" в США праймеріз Демократичної партії пройшли в 14-и штатах. Головні суперники - колишній віцепрезидент Джо Байден і сенатор Берні Сандерс.

Реклама

Докладно

У Німеччині організують тестувальні центри, в яких навіть не треба виходити з авто

Коронавірус в Україні: швидкі тести не для всіх

Інтерв'ю DW з керівником Центру громадського здоров'я МОЗ україни Ігорем Кузіним.  

Металургійний завод у Кривому Розі

Wiiw: Коронавірус сповільнить зростання ВВП України вдвічі

Віденський інститут економіки опублікував прогноз для економік країн Східної Європи з урахуванням пандемії COVID-19.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  