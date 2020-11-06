 Джо Байден переміг у Пенсильванії й на виборах у США - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2020

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Джо Байден переміг у Пенсильванії й на виборах у США - ЗМІ

За даними низки американських ЗМІ, Джозеф Байден набрав достатню кількість голосів для перемоги у штаті Пенсильванія. Перемога в цьому штаті дає Байдену 20 голосів виборників і означає його перемогу на виборах.

Джо Байден

ЗМІ називають Байдена 46-м обраним президентом США

Кандидат у президенти від Демократичної партії Джозеф Байден, за даними ЗМІ, набрав достатню кількість голосів виборників,щоб стати наступним президентом США. У суботу, 7 листопада, соціологічна служба Edison Research, а також агентство AP і телеканали CNN, NBC, CBS і ABC повідомили, що Байден здобув перевагу над Трампом після обробки бюлетенів у кількох ключових штатах, зокрема в Пенсильванії, де демократу дісталися голоси 20 виборників.

Це означає, що Байден фактично переміг на виборах президента США, зазначають ЗМІ. 

Згодом про перемогу Байдена на виборах повідомив і дотепер близький до Трампа телеканал Fox, назвавши Байдена "46-м обраним президентом".

Тим часом президент США Дональд Трамп не поспішає визнавати перемоги свого суперника на президентських виборах, представника демократів - Джо Байдена. За словами Трампа, Байден хибно виставляє себе переможцем, а союзницькі ЗМІ його підтримують. Президент США знову анонсував "юридичні кроки" щодо підсумків виборів. 

Карта підрахунку голосів надана DW інформаційним агентством AP. За даними агентства, Джо Байден виграв в штаті Аризона і, відповідно, отримав 11 голосів колегії виборників. Інші моніторингові інститути поки не дають прогноз щодо Аризони. Підрахунок голосів в цьому штаті триває.

Як повідомлялося, у США у вівторок, 3 листопада, обирали президента і віцепрезидента країни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави боролися чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. 

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.

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