Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом у президенти від Демократичної партії. Більшість делегатів з'їзду політсили у вівторок, 18 серпня, проголосувала за його висунення. Схвалення кандидатури Байдена на з'їзді мало формальний характер, оскільки він переміг на праймеріз демократів.

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"Дуже дякую. Від щирого серця. Дякую всім, це дуже багато означає для мене і моєї родини", - сказав він у своєму відеозверненні до делегатів з'їзду, який через пандемію коронавірусної хвороби проходить онлайн. У соцмережі Twitter Байден наголосив, що для є "честю усього життя прийняти висунення кандидатом" від демократів. Промову в якості кандидата Байден має виголосити 20 серпня - в останній день з'зду, зазначає інформагенція dpa.

Колишній президент Барак Обама привітав Байдена. "Вітаю, Джо. Я пишаюся тобою", - написав він у соцмережі Twitter. Очікується, що Обама виступить із промовою 19 серпня. Цього ж дня має відбутися офіційне висунення сенаторки від Каліфорнії Камали Харріс кандидаткою у віцепрезиденти від демократів.

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Колишній президент від Демократичної партії Білл Клінтон назвав Байдена "працьовитим, який міцно стоїть на землі та виконує свою роботу до кінця" і водночас розкритикував чинного президента Дональда Трампа за тривалий перегляд новин на телебаченні і цькування своїх опонентів у Twitter. "Якщо ви хочете президента, який вважає своєю роботою багатогодинне сидіння перед телевізором і цькування людей у ​​соціальних мережах, то він - ваш вибір", - заявив Білл Клінтон.

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Держсекретар США Джон Керрі своєю чергою зазначив, що за Трампа США "не є лідером вільного світу".

Крім того, кандидатуру демократа Байдена підтримали республіканці - колишній держсекретар Колін Пауелл і вдова Джона Маккейна - Сінді Маккейн.

Останні опитування показують значну перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом у боротьбі за президентське крісло.