 Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією

Речниця Джо Байдена Джен Псакі підтвердила повідомлення ЗМІ про наміри президента США продовжити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією

Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією

Новий президент США Джо Байден має намір продовжити на п'ять років дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) з Росією, що закінчується у лютому. Про це в четвер, 21 січня, повідомила речниця Байдена Джен Псакі.

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"Президенту давно зрозуміло, що новий договір про СНО відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Це його продовження має ще більший сенс, коли відносини з Росією є конфронтаційними як зараз", - пояснила речниця під час брифінгу і додала, що цей договір гарантує стабільність, передає агенція dpa.

Крім того, за словами Псакі, нова директорка Нацрозвідки США Авріл Хейнс ініціює розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, якого нещодавно арештували у Москві. Також Байден доручить директорці Нацрозвідки підготувати доповіді про ймовірне втручання Росії у вибори в 2020 році, щодо повідомлень про ймовірні виплати РФ ісламістському радикальному руху "Талібан" за вбивства американських військовослужбовців в Афганістані і щодо нещодавніх кібератак на урядові установи в США.

Водночас, як повідомило видання The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників, які попросили не називати їхні імена, Вашингтон готує нові заходи щодо Москви за її "нерозумні й агресивні дії" останніх років. Крім того, новий президент США виключає можливість "перезавантаження" відносин з Росією.

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Деталі Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III)

Цей договір між США та Росією був підписаний у 2010 році і набув чинності 5 лютого 2011 року. Він передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв.

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