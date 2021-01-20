Джо Байден збирається продовжити дію Договору СНО-III з Росією

Речниця Джо Байдена Джен Псакі підтвердила повідомлення ЗМІ про наміри президента США продовжити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Новий президент США Джо Байден має намір продовжити на п'ять років дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) з Росією, що закінчується у лютому. Про це в четвер, 21 січня, повідомила речниця Байдена Джен Псакі.
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"Президенту давно зрозуміло, що новий договір про СНО відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Це його продовження має ще більший сенс, коли відносини з Росією є конфронтаційними як зараз", - пояснила речниця під час брифінгу і додала, що цей договір гарантує стабільність, передає агенція dpa.
Крім того, за словами Псакі, нова директорка Нацрозвідки США Авріл Хейнс ініціює розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, якого нещодавно арештували у Москві. Також Байден доручить директорці Нацрозвідки підготувати доповіді про ймовірне втручання Росії у вибори в 2020 році, щодо повідомлень про ймовірні виплати РФ ісламістському радикальному руху "Талібан" за вбивства американських військовослужбовців в Афганістані і щодо нещодавніх кібератак на урядові установи в США.
Водночас, як повідомило видання The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників, які попросили не називати їхні імена, Вашингтон готує нові заходи щодо Москви за її "нерозумні й агресивні дії" останніх років. Крім того, новий президент США виключає можливість "перезавантаження" відносин з Росією.
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Цей договір між США та Росією був підписаний у 2010 році і набув чинності 5 лютого 2011 року. Він передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць, а також розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок - до 800 одиниць. Угода зобов'язує сторони обмінюватися інформацією про кількість боєголовок і носіїв.