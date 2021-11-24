 Джо Байден вшанував пам′ять жертв Голодомору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

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Новини

Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

Президент США Джо Байден застеріг від повторення подібних трагедій та висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляється у заяві на сайті Білого дому у середу, 24 листопада.

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створив вільне та демократичне суспільство, - зазначив глава Білого дому. - Пам'ятаючи про біль і жертви Голодомору, Сполучені Штати знову запевняють у прихильності до народу України та нашій непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України".

Байден також закликає запобігти подібним трагедіям у майбутньому та підтримувати сьогодні тих, хто "страждає під ярмом тиранії".

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Нагадаємо, що цього року День пам'яті жертв Голодомору відзначатимуть 27 листопада. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, в 1932-1933 роках від штучно створеного голоду загинули майже чотири мільйони людей на території колишнього УРСР. Утім, деякі історики наводять значно більші цифри.

Законом від 2006 року в Україні Голодомор визнано актом геноциду українського народу. Голод 1932-1933 років визнали геноцидом українців 16 країн світу, зокрема, США, Канада, Австралія, Естонія, Грузія та Латвія.

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