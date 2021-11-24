Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляється у заяві на сайті Білого дому у середу, 24 листопада.

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створив вільне та демократичне суспільство, - зазначив глава Білого дому. - Пам'ятаючи про біль і жертви Голодомору, Сполучені Штати знову запевняють у прихильності до народу України та нашій непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України".

Байден також закликає запобігти подібним трагедіям у майбутньому та підтримувати сьогодні тих, хто "страждає під ярмом тиранії".

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Нагадаємо, що цього року День пам'яті жертв Голодомору відзначатимуть 27 листопада. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, в 1932-1933 роках від штучно створеного голоду загинули майже чотири мільйони людей на території колишнього УРСР. Утім, деякі історики наводять значно більші цифри.

Законом від 2006 року в Україні Голодомор визнано актом геноциду українського народу. Голод 1932-1933 років визнали геноцидом українців 16 країн світу, зокрема, США, Канада, Австралія, Естонія, Грузія та Латвія.