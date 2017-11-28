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Джон Хербст

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Хербст". Джон Хербст – американський дипломат, колишній посол США в Україні.

Джон Хербст був послом США в Україні з 2003 до 2006 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Волкер-Сурков та місія ООН: новий розвиток у переговорах щодо Донбасу

Волкер-Сурков та місія ООН: новий розвиток у переговорах щодо Донбасу 28.11.2017

Питання місії ООН на Донбасі стає новою топ-темою міжнародних переговорів з урегулювання конфлікту, в яких дедалі важливішу роль відіграє прямий канал між США та Росією. У такого розвитку є перспективи, але й небезпеки.
Волкер, Сурков і зброя: метаморфози мирного процесу щодо Донбасу

Волкер, Сурков і зброя: метаморфози мирного процесу щодо Донбасу 25.08.2017

США долучаються до переговорів щодо Донбасу. Неформальні контакти з Москвою відбуваються на тлі дедалі ймовірнішого надання Києву зброї. Про нову тактику Вашингтона - в аналітиці від DW.
Джон Хербст: Переговори Суркова й Волкера відбулися в рамках, визначених нормандським форматом

Джон Хербст: Переговори Суркова й Волкера відбулися в рамках, визначених "нормандським форматом" 24.08.2017

Екс-посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW заявив, що США мають надати оборонну летальну зброю Україні. Це підвищить ціну, яку Кремль платить за свою агресію, та спонукатиме його до пошуку миру, вважає експерт.
Крим в оренду: дурість чи альтернатива Мінську?

Крим в оренду: дурість чи альтернатива "Мінську"? 20.02.2017

Запропонований парламентарем-"радикалом" Артеменком план налагодження відносин з РФ, який передбачає здачу Криму в оренду, викликав резонанс в Україні. DW з'ясувала, наскільки серйозно слід сприймати такі пропозиції.
Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують

Джон Хербст: вплив США на Україну перебільшують 31.03.2016

Колишній посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW розповів, яких сигналів слід очікувати Україні від візиту Петра Порошенка до Вашингтона, а також поділився своїм баченням того, яким має бути новий український уряд.