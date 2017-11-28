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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Хербст". Джон Хербст – американський дипломат, колишній посол США в Україні.
Джон Хербст був послом США в Україні з 2003 до 2006 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Питання місії ООН на Донбасі стає новою топ-темою міжнародних переговорів з урегулювання конфлікту, в яких дедалі важливішу роль відіграє прямий канал між США та Росією. У такого розвитку є перспективи, але й небезпеки.
Екс-посол США в Україні Джон Хербст в інтерв'ю DW заявив, що США мають надати оборонну летальну зброю Україні. Це підвищить ціну, яку Кремль платить за свою агресію, та спонукатиме його до пошуку миру, вважає експерт.