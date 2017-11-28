На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Хербст". Джон Хербст – американський дипломат, колишній посол США в Україні.

Джон Хербст був послом США в Україні з 2003 до 2006 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.