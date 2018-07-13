Джон Маккейн закликав Трампа до жорсткішого курсу щодо Путіна

Керівник комітету Сенату США зі збройних сил, республіканець Джон Маккейн закликав американського президента Дональда Трампа до більш жорсткого курсу щодо російського президента Володимира Путіна.

"Путін не є другом Америки, ані просто конкурентом. Путін є ворогом Америки - не тому, що ми так хочемо, а тому, що він так вирішив. Він вирішив вдертися в Україну та анексувати Крим. Він вирішив допомогти режиму Асада вбивати сирійський народ!", - йдеться у заяві Маккейна, розміщеній на його сайті у четвер, 12 липня. Він додав, що Путін також втручався у вибори в США, а також винен у підриві демократії в Росії та світі.

Маккейн відзначив, що Трамп має обрати більш жорсткий курс під час зустрічі з Путіним, яка запланована на 16 липня і має відбутися в столиці Фінляндії Гельсінкі. "Він повинен показати, що він може бути сильним і жорстким з Володимиром Путіним - не для себе, а для демонстрації своєї готовності захищати Америку, її союзників, наші спільні інтереси та наші спільні цінності проти тих, хто їм загрожує", - заявив сенатор.

Маккейн також підкреслив, що під час зустрічі Трамп повинен змусити Путіна відповідати за свою діяльність, інакше це стане серйозним аргументом проти його лідерства.

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки.