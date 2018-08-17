 Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (відео) | Головна | DW | 27.08.2018

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Головна

Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (відео)

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, знаний своєю підтримкою України, активно просував у Конгресі надання військової допомоги Києву.

Джон Маккейн на Євромайдані

Джон Маккейн на Євромайдані

Американський сенатор приїздив до Києва в часи Євромайдану, і став одним з перших лідерів Заходу, які особисто підтримали європейські прагнення українців. У Росії республіканець бачив найбільшу загрозу для західного світу. В одному з виступів назвав РФ "бензоколонкою, яка вдає з себе країну", а її президента - бандитом.

 

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Характер, мужність, принциповість і честь. Світ згадує Джона Маккейна

Людина глибоких переконань, справжній патріот і видатна особистість. Політики США і різних країн світу згадують сенатора Джона Маккейна. (26.08.2018)  

WP: Трамп відмовився публікувати заяву про героїзм Маккейна

Президент США Дональд Трамп не погодився публікувати заяву щодо героїзму Джона Маккейна, повідомляє The Washington Post. Родина померлого сенатора не запросила президента на похорон. (27.08.2018)  

Джон Маккейн - політик, який служив американському народу

Джон Маккейн був одним з найбільш шанованих політиків у США. Він був справжнім патріотом своєї держави, котрий прямо казав те, що думає. Сенатор помер у 81 рік. (26.08.2018)  