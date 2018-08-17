Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (відео)

Американський сенатор приїздив до Києва в часи Євромайдану, і став одним з перших лідерів Заходу, які особисто підтримали європейські прагнення українців. У Росії республіканець бачив найбільшу загрозу для західного світу. В одному з виступів назвав РФ "бензоколонкою, яка вдає з себе країну", а її президента - бандитом.