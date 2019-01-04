Джон Болтон назвав умови для виведення військових США з Сирії

Вашингтон не виводитиме своїх військових із Сирії, поки терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) не буде повністю ліквідоване та поки США не матимуть від Анкари гарантій безпеки для своїх курдських союзників Про це заявив у неділю, 6 січня, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон перед візитом до Туреччини.

"Є цілі, яких ми прагнемо досягти і які є умовою виведення (військ - Ред.). - зазначив він. - Ми не вважаємо, що турки мають проводити військові операції, які не є цілковито скоординованими й погодженими зі США", - цитує Болтона інформагенція AP.

Радник Трампа уточнив, що Вашингтон матиме конкретний план щодо часу виведення військ із Сирії тоді, коли будуть виконані умови і створені обставини для цього.

США, ймовірно, виведуть із Сирії не всіх своїх військових. Частину солдатів можуть забрати з півночі країни, а частину залишити на півдні, щоб не посилювати вплив Ірану в цьому регіоні, повідомив Болтон.

США вважають союзниками в Сирії курдські "Загонів народної самооборони" (YPG). У Туреччині ці підрозділи вважають терористичною організацією через їхні тісні зв'язки з забороненою в цій країні "Робітничою партією Курдистану" (РПК). Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган погрожує новою масштабною операцією проти YPG. YPG контролюють деякі райони Сирії на кордоні з Туреччиною.

Реакція Туреччини

Речник турецького президента Ібрагім Калін у неділю заявив, що організація на кшталт YPG не може бути союзником США. Боротьбою з РПК Туреччина намагається "визволити інших курдів із-під терору й утисків цього терористичного угруповання", цитує Каліна державна турецька інформагенція Anadolu.

Як Трамп обіцяв вивести військових

Про намір вивести військових із Сирії заявив у грудні президент США Дональд Трамп. Він пояснив це "перемогою" над "Ісламською державою". Рішення Трампа у США та ЄС сприйняли як несподіване й суперечливе. Невдовзі після цього міністр оборони США Джеймс Меттіс подав у відставку.

На початку січня 2019 року Трамп пом'якшив свою заяву. Він "ніколи не говорив, що ми вийдемо звідти за ніч", додав президент США.