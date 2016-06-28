Джонсон хоче провести нові вибори 12 грудня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував провести дострокові вибори до парламенту країни 12 грудня. Відповідну пропозицію він озвучив у четвер, 24 жовтня в інтерв'ю BBC.

За словами Джонсона, якщо парламент дійсно хоче отримати більше часу для вивчення запропонованої ним угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу, він може його отримати. "Однак вони повинні погодитися на вибори 12 грудня. Це шлях вперед", - цитує Джонсона агенція Reuters. У цьому випадку парламент повинен бути розпущений 6 листопада.

Відповідно до законодавства країни, парламент Великобританії має затвердити проведення дострокових виборів у країні. Однак консерватори Джонсона не мають більшості в нижній палаті. Голосування в парламенті щодо проведення виборів може відбутися у понеділок, 28 жовтня.

Президент Європейської Ради Дональд Туск поки що не прокоментував пропозицію Джонсона.

Нагадаємо, що 19 жовтня британська Палата громад відклала голосування щодо схвалення нової угоди з ЄС про Brexit, після чого Джонсон відправив у Брюссель листа, в якому формально попросив про відстрочку Brexit, але в іншому листі він виступив проти перенесення виходу країни з ЄС.

Між тим президент Європейської Ради Дональд Туск рекомендував державам-членам ЄС задовольнити прохання Великобританії та відтермінувати її вихід з ЄС. Як він пояснив 22 жовтня, таке рішення дозволить уникнути неврегульованого - тобто без угоди з ЄC - Brexit. Німеччина уже заявила, що не блокуватиме відстрочку.