Джонсон пообіцяв відсутність перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 30 липня, запевнив свого ірландського колегу Лео Варадкара під час телефонної розмови, що Лондон не влаштовуватиме фізичних перевірок на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, яка є складовою Сполученого Королівства, після Brexit. Також Лондон не планує розбудовувати прикордонну інфраструктуру.

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що Великобританія залишає ЄС 31 жовтня, незважаючи ні на що", - йдеться в заяві офісу Джонсона про телефонну розмову між двома прем'єрами, цитує агентство Reuters. Джонсон також заявив, що він віддає перевагу виходу з ЄС із угодою, однак у ній не повинен бути прописаний режим backstop щодо ірландського кордону.

Варадкар запросив Джонсона до Дубліна для переговорів щодо Brexit та для обговорення інших двосторонніх питань, зокрема стосовно Північної Ірландії, повідомили у прес-службі ірландського прем'єра.

Нагадаємо, напередодні Джонсон зустрівся із першою міністеркою уряду Шотландії Нікола Стерджен. За підсумками зустрічі Стерджен висловила думку, що Джонсон виступає за Brexit без договору з Євросоюзом. Вона додала, що вважає курс Джонсона на вихід з Євросоюзу небезпечним для Шотландії зокрема і Великобританії загалом.

Крім того Стерджен зауважила, що шотландський уряд продовжить підготовку до чергового референдуму про незалежність. В результаті першого голосування з цього питання, проведеного в 2014 році, 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно голосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС.

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