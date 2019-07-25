 Джонсон пообіцяв відсутність перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

Джонсон пообіцяв відсутність перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запевнив свого ірландського колегу, що на кордоні з Ірландією після Brexit фізичних перевірок не буде. Не планує Лондон розбудовувати й відповідну інфраструктуру.

Борис Джонсон запевняє, що фізичних перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit не буде

Борис Джонсон запевняє, що фізичних перевірок на кордоні з Ірландією після Brexit не буде

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок, 30 липня, запевнив свого ірландського колегу Лео Варадкара під час телефонної розмови, що Лондон не влаштовуватиме фізичних перевірок на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, яка є складовою Сполученого Королівства, після Brexit. Також Лондон не планує розбудовувати прикордонну інфраструктуру.

"Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що Великобританія залишає ЄС 31 жовтня, незважаючи ні на що", - йдеться в заяві офісу Джонсона про телефонну розмову між двома прем'єрами, цитує агентство Reuters. Джонсон також заявив, що він віддає перевагу виходу з ЄС із угодою, однак у ній не повинен бути прописаний режим backstop щодо ірландського кордону.

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Через небажання Брюсселя йти на зміну угоди щодо умов виходу Великобританії з Євросоюзу новий уряд у Лондоні працюватиме на повну силу над Brexit без угоди, заявив міністр Майкл Гоув. (28.07.2019)

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон дотримується курсу на вихід з ЄС без угоди. У Шотландії продовжують підготовку до нового референдуму про незалежність. (30.07.2019)

Британський уряд не допустить відновлення кордону між Північною Ірландією та Ірландією, заявила у Белфасті прем'єрка Великобританії. Це питання вона обговорить у Брюсселі з керівництвом ЄС. (05.02.2019)

Варадкар запросив Джонсона до Дубліна для переговорів щодо Brexit та для обговорення інших двосторонніх питань, зокрема стосовно Північної Ірландії, повідомили у прес-службі ірландського прем'єра.

Нагадаємо, напередодні Джонсон зустрівся із першою міністеркою уряду Шотландії Нікола Стерджен. За підсумками зустрічі Стерджен висловила думку, що Джонсон виступає за Brexit без договору з Євросоюзом. Вона додала, що вважає курс Джонсона на вихід з Євросоюзу небезпечним для Шотландії зокрема і Великобританії загалом.

Крім того Стерджен зауважила, що шотландський уряд продовжить підготовку до чергового референдуму про незалежність. В результаті першого голосування з цього питання, проведеного в 2014 році, 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно голосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС. 

  • Усупереч власним очікуванням

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Усупереч власним очікуванням

    "Мої шанси стати прем'єр-міністром настільки ж високі, як і шанси знайти Елвіса (Преслі) на Марсі, або ж шанси того, що після реінкарнації я стану оливкою", - казав колись 55-річний Джонсон. 23 липня 2019 року він став головою Консервативної партії, перемігши свого опонента, голову МЗС Джеремі Ханта, і стане новим прем’єром Сполученого Королівства на зміну Терезі Мей.

  • Екстравагантний керівник уряду

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Екстравагантний керівник уряду

    Колишній мер Лондона і один із головних прихильників Brexit Борис Джонсон "без 5 хвилин" - голова уряду Великобританії. Джонсону доведеться вести переговори з лідерами країн з усього світу. Вибудувати відносини з деякими із них буде непросто через різкі і неоднозначні висловлювання, які в минулому зробив Джонсон. Кого він встиг образити?

  • ЄС - це Гітлер

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняння ЄС з Гітлером

    Перед референдумом щодо Brexit Борис Джонсон не раз критикував ЄС і його лідерів. Зокрема в інтерв'ю The Sunday Telegraph він порівняв ЄС із Адольфом Гітлером: "ЄС намагається створити наддержаву. Наполеон, Гітлер та інші хотіли зробити щось подібне, але погано закінчили". З цією "наддержавою" Джонсону зараз доведеться найчастіше мати справу через Brexit, який лишає йому у спадок Тереза Мей.

  • Напівкенійській президент і садистка-санітарка

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    "Напівкенійській" президент і "садистка-санітарка"

    Не всі знають, що Джонсон народився у Нью-Йорку. З лідерами США у нього відносини амбівалентні. Барака Обаму він назвав "напівкенійськім президентом", Гілларі Клінтон "схожа на садистку-санітарку в психіатричній лікарні". Трампа він би запросив до Лондона, але не хоче ризикувати самими лондонцями. Між тим, Трамп вже привітав Джонсона у Twitter. Він буде "чудовим прем’єром", написав Трамп.

  • Тиран, який допомагає знищити ІД

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Тиран, який допомагає знищити ІД

    Дісталося від екс-мера Лондона і Володимирові Путіну. "Путін - досить жорсткий тиран і маніпулятор, причетний до окупації окремих районів України і знищення літака рейсу MH17 Malaysia Airlines у Донецькій області". Крім того, Джонсон порівняв Путіна...

  • Ельф із Гаррі Поттера

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ельф із "Гаррі Поттера"

    ...із домашнім Ельфом Доббі з серії фільмів про Гаррі Поттера.

  • Нова Британія

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Країна канібалів

    У 2006 році Борис Джонсон примудрився образити цілу країну. Він написав у своїй колонці в газеті, що Консервативна партія Великобританії призвичаїлася до "канібалістичних оргій і вбивств вождів у стилі Папуа Нової Гвінеї". На фото - вулкан Улавун на острові Нова Британія, що належить до Папуа Нової Гвінеї.

  • Ліверпуль і статус жертви

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Ліверпуль і "статус жертви"

    Ображені на Джонсона і жителі англійського портового Ліверпуля. В одній зі своїх статей він заявив, що ліверпульці "насолоджуються статусом жертви" через страту в Іраку жителя цього міста Кена Біглі у 2004 році. Партія консерваторів відправила Бориса Джонсона вибачатися перед усім містом.

  • Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Порівняв мусульманських жінок у бурці з поштовою скринькою і...

    ...відмовився вибачатися після того, як його звинуватили в ісламофобії. Скандал розгорівся у серпні 2018 року, коли Джонсон у газетній колонці The Telegraph написав: "абсолютно безглуздо, що людям доводиться виходити на вулицю в одязі, який найбільше нагадує поштові скриньки". Разом з тим, він виступив проти тотальної заборони бурки у Данії. Але скандал це не зупинило. На фото - протест мусульман.

  • А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін

    Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

    Чи змінить Джонсон імідж заради прем'єрства?

    А таким бачить Бориса Джонсона карикатурист Сергій Йолкін. От тільки зачіску йому варто було б підправити, вважає митець.

    Автор: Дмитро Каневський, Микита Баталов, Азад Сафаров


Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

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Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем'єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

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Новий глава британського уряду обіцяє, що Brexit відбудеться у будь-якому разі в заплановані терміни, навіть без угоди з ЄС. Проте Борис Джонсон хоче домовитись про "кращу" угоду без контролю на ірландському кордоні.

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