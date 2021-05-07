 Джонсон закликає вакцинувати всіх людей до кінця 2022 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2021

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Новини

Джонсон закликає вакцинувати всіх людей до кінця 2022 року

Країни Великої сімки повинні взяти на себе конкретні зобов'язання, щоб до кінця 2022 року було вакциновано все населення світу, заявили в офісі прем'єра Великобританії.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон закликає країни Великої сімки (G7) допомогти забезпечити  вакцинацію  усього населення планети від коронавірусу до кінця 2022 року. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter увечері у суботу, 5 червня.

"На G7 наступного тижня я закликатиму своїх колег-лідерів допомогти вакцинувати світ до кінця наступного року. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб перемогти COVID-19 у всьому світі", - йдеться у його повідомленні.

На наступній зустрічі представників Великої сімки, яка відбудеться 11-13 червня у Великобританії, учасники мають взяти на себе конкретні зобов'язання, вважає британський прем'єр.

У поширеній офісом Джонсона заяві наголошується, що "вакцинація світу до кінця 2022 року стала б найбільшим досягненням в історії медицини". За словами британського прем'єра, потрібно відповісти на "найбільший виклик післявоєнної доби". 

Як пише агенція AFP, Джонсон виступив з цією заявою після того, як міністри охорони здоров'я країн G7 на засіданні у п'ятницю так і не досягли прогресу в питанні справедливого глобального розподілу вакцин від коронавірусу. Натомість вони лише повторили попередні заяви щодо того, що глобальна ініціатива COVAX має якомога швидше розподілити обіцяні їй дози вакцини серед бідніших країн. 

 

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  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

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  • Бразилія: доволі хитка справа

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    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

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  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

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  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

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  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

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  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


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