Джонсон закликає вакцинувати всіх людей до кінця 2022 року

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон закликає країни Великої сімки (G7) допомогти забезпечити вакцинацію усього населення планети від коронавірусу до кінця 2022 року. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter увечері у суботу, 5 червня.

"На G7 наступного тижня я закликатиму своїх колег-лідерів допомогти вакцинувати світ до кінця наступного року. Ми зобов'язані зробити все можливе, щоб перемогти COVID-19 у всьому світі", - йдеться у його повідомленні.

На наступній зустрічі представників Великої сімки, яка відбудеться 11-13 червня у Великобританії, учасники мають взяти на себе конкретні зобов'язання, вважає британський прем'єр.

У поширеній офісом Джонсона заяві наголошується, що "вакцинація світу до кінця 2022 року стала б найбільшим досягненням в історії медицини". За словами британського прем'єра, потрібно відповісти на "найбільший виклик післявоєнної доби".

Як пише агенція AFP, Джонсон виступив з цією заявою після того, як міністри охорони здоров'я країн G7 на засіданні у п'ятницю так і не досягли прогресу в питанні справедливого глобального розподілу вакцин від коронавірусу. Натомість вони лише повторили попередні заяви щодо того, що глобальна ініціатива COVAX має якомога швидше розподілити обіцяні їй дози вакцини серед бідніших країн.