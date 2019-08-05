Джонсон закликав Туска переглянути угоду щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував Європейському Союзу розпочати нові переговори щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу спільноти - так званий Brexit. З таким проханням Джонсон звернувся в листі до президента Європейської Ради Дональда Туска. Письмове звернення до Туска надійшло ввечері понеділка, 19 серпня.

На думку Джонсона, сторони мають переглянути зокрема ту частину угоди, що стосується узгодженого між ЄС і урядом Терези Мей тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Цей пункт угоди прописано як "запасний варіант" або "backstop" англійською.

Нинішній керівник британського уряду наполягає на тому, що пункт про backstop потрібно викреслити з угоди, передає агенція новин dpa. Джонсон називає це тимчасове рішення, покликане запобігти встановленню жорсткого митного кордону між Ірландією і британською Північною Ірландією після Brexit, "недемократичним".

Крім того, таке положення угоди порушує суверенітет Сполученого Королівства й заважає Лондону розвивати повноцінні відносини з ЄС, переконаний глава британського уряду.

Британський прем'єр вказав зокрема на те, що положення про backstop змусить Лондон і надалі дотримуватися правил та норм європейського митного союзу, що унеможливить проведення Сполученим Королівством самостійної торговельної політики. Замість backstop Лондон пропонує інші "зобов'язання" Великобританії, йдеться у листі. Щоправда, Джонсон не став уточнювати, що саме мається тут на увазі.

Запит інформагенції dpa до Європейської Ради та Європейської Комісії (ЄК) щодо реакції на лист Джонсона від 19 серпня поки що залишається без відповіді. Раніше ЄС рішуче відкидали будь-які нові перемовини щодо угоди про Brexit.

Раніше Джонсон обіцяв британцям вихід Великобританії зі складу ЄС до 31 жовтня 2019 року.