Джонсон: Від COVID-19 вакцинували 15 мільйонів британців

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що станом на неділю, 14 лютого, в країні першу вакцину від коронавірусу отримали як мінімум 15 мільйонів людей. Як заявив Джонсон під час телезвернення, британський уряд досяг поставленої раніше цілі щодо темпів вакцинації, коли практично кожен четвертий британець отримав першу дозу вакцини від коронавірусу до середини лютого.

"Ця країна зробила видатну справу", - сказав керівник британського уряду, цитує інформагенція dpa. Нинішній показник Джонсон назвав "віхою".

Щодо тих, хто отримав й другу дозу вакцини, то таких людей поки що близько 535 тисяч. "Ніхто не збирається спочивати на лаврах. Перед нами ще довгий шлях, який потрібно подолати", - сказав Джонсон. Тим часом у британському уряді повідомили, що наступна мета - до кінця квітня провести вакцинацію всіх, кому за 50.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року Великобританія розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Натепер в країні застосовуються три вакцини від цього захворювання - вакцина BioNTech/Pfizer, препарат компанії Moderna, а також спільна розробка компанії AstraZeneca з Оксфордським університетом. Поки що вакцинація дозволена тільки дорослим.

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Як повідомлялося, задля вивчення впливу вакцини на дітей та підлітків, вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, буде випробувана на 300 добровольцях у віці від 6 до 17 років.

Великобританія є однією з тих європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. За офіційними даними, зафіксовано понад 115 тисяч смертей інфікованих коронавірусом людей.

Дивитись відео 01:33 Поділитись Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oQry Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)