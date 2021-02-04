 Джонсон: Від COVID-19 вакцинували 15 мільйонів британців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

Джонсон: Від COVID-19 вакцинували 15 мільйонів британців

Уже щонайменше 15 мільйонів британців отримали перше щеплення від коронавірусу, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Щодо другого щеплення, то його отримали поки що 0,5 мільйона британців.

Щеплення від коронавірусу в Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що станом на неділю, 14 лютого, в країні першу вакцину від коронавірусу отримали як мінімум 15 мільйонів людей. Як заявив Джонсон під час телезвернення, британський уряд досяг поставленої раніше цілі щодо темпів вакцинації, коли практично кожен четвертий британець отримав першу дозу вакцини від коронавірусу до середини лютого.

"Ця країна зробила видатну справу", - сказав керівник британського уряду, цитує інформагенція dpa. Нинішній показник Джонсон назвав "віхою".

Щодо тих, хто отримав й другу дозу вакцини, то таких людей поки що близько 535 тисяч. "Ніхто не збирається спочивати на лаврах. Перед нами ще довгий шлях, який потрібно подолати", - сказав Джонсон. Тим часом у британському уряді повідомили, що наступна мета - до кінця квітня провести вакцинацію всіх, кому за 50.

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року Великобританія розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. Натепер  в країні застосовуються три вакцини від цього захворювання - вакцина BioNTech/Pfizer, препарат компанії Moderna, а також спільна розробка компанії AstraZeneca з Оксфордським університетом. Поки що вакцинація дозволена тільки дорослим.

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Як повідомлялося, задля вивчення впливу вакцини на дітей та підлітків, вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом,  буде випробувана на 300 добровольцях у віці від 6 до 17 років.

Великобританія є однією з тих європейських країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. За офіційними даними, зафіксовано понад 115 тисяч смертей інфікованих коронавірусом людей. 

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  • Епіцентр епідемії

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    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

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  • Уханський ринок - розсадник епідемії?

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    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Ресторани знову працюють

    Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.

  • Окулярний рай

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

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    Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.

  • Про смаки не сперечаються

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Про смаки не сперечаються

    Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.

  • Маски як рутина

    Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19

    Маски як рутина

    Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.

    Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі


DW.COM

В Англії запроваджують третій локдаун

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Британський варіант коронавірусу, ймовірно, є більш летальним - Джонсон

Натепер уже є докази того, що виявлений наприкінці минулого року в Великобританії варіант коронавірусу може спричиняти вищі показники летальності, ніж традиційний коронавірус, стверджує Борис Джонсон.  

Великобританія посилює локдаун через новий варіант коронавірусу

Мешканцям Лондона та частини Англії заборонені зустрічі з друзями та родичами, які мешкають окремо. Виявлений нещодавно новий варіант коронавірусу передається більш швидко, ніж старий, повідомив Борис Джонсон.  

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Натепер уже є докази того, що виявлений наприкінці минулого року в Великобританії варіант коронавірусу може спричиняти вищі показники летальності, ніж традиційний коронавірус, стверджує Борис Джонсон.

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