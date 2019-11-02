 Джонсон відмовив Шотландії у новому референдумі щодо незалежності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Новини

Джонсон відмовив Шотландії у новому референдумі щодо незалежності

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму щодо незалежності. За його словами, попередній референдум у 2014 році був заявлений як "єдиний у поколінні".

Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму щодо незалежності

Борис Джонсон відмовив Шотландії у проведенні другого референдуму щодо незалежності

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон відхилив прохання Шотландії провести ще один референдум про незалежність. Про це він повідомив у листі до першої міністерки Шотландії Ніколи Стерджен, який був опублікований у вівторок, 14 січня. 

У ньому Джонсон зазначив, що перший референдум був заявлений, як "єдиний у цьому поколінні".

"З цієї причини я не можу погодитися на будь-який запит про передачу влади, який би призвів до подальших референдумів щодо незалежності", - йдеться у листі Джонсона.

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У свою чергу, у Шотландії заявили, що відповідь Джонсона була очікуваною. "Ця відповідь є передбачуваною, але також неприйнятною і приреченою на провал. Шотландія матиме право вибору", - цитує першу міністерку Шотландії агенція AFP.

За словами Стерджен, шотландський уряд оголосить свою відповідь та наступні кроки до кінця місяця, і знову просить парламент Шотландії "підтримати право Шотландії на вибір нашого майбутнього".

Нагадаємо, у 2014 році на референдумі в Шотландії 55 відсотків його учасників проголосували за те, щоб залишитися у складі Великобританії, а 45 відсотків підтримали незалежність регіону.

Утім, шотландські націоналісти стверджують, що британський референдум 2016 року на користь Brexit означає, що необхідний ще один референдум щодо незалежності Шотландії, бо 62 відсотки шотландців проголосували за подальше членство Великобританії в ЄС. 

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