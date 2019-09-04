 Джонсон вимагає провести вибори 15 жовтня у разі блокування Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Джонсон вимагає провести вибори 15 жовтня у разі блокування Brexit

Якщо британський парламент заблокує Brexit без угоди з Євросоюзом, то 15 жовтня мають відбутися дострокові вибори, наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Борис Джонсон під час виступу в британському парламенті, 4 вереся 2019 року

Борис Джонсон під час виступу в британському парламенті, 4 вереся 2019 року

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вимагає проведення 15 жовтня позачергових парламентських виборів у разі, якщо Палата громад законом заблокує вихід Великобританії з ЄС без угоди. Про це Джонсон заявив у середу, 4 вересня, після того, як нижня палата парламенту вирішила в цей день голосувати щодо перенесення дати Brexit, а також блокування Brexit без угоди з Брюсселем.

"Я запрошую лідера опозиції підтвердити, (...) що якщо цей законопроєкт, який означає капітуляцію, буде ухвалений, він дозволить народу цієї країни висловитися (...) на виборах 15 жовтня", - сказав прем'єр-міністр у парламенті, звертаючись до лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна, цитує агенція Reuters. Для проведення дострокових виборів Джонсону потрібна підтримка двох третин членів Палати громад, а отже - й Лейбористської партії.

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Як повідомлялося, 3 вересня депутат від Консервативної партії Філліп Лі приєднався до фракції ліберальних демократів. Таким чином, Джонсон втратив більшість у Палаті громад.

Британський прем'єр зазначив, що планує до саміту ЄС 17 жовтня домовитися з Євросоюзом та "дати Brexit відбутися". "Цей уряд збирається укласти угоду з нашими друзями в Брюсселі. Ми отримаємо угоду", - запевнив Джонсон. За його словами, уряд досяг суттєвого прогресу в уникненні backstop - тимчасового режиму вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства.

Тим часом опозиційні партії продовжують виступати проти виходу країни з ЄС без угоди. "Ми не збираємося танцювати під його дудку", - сказав член Лейбористської партії Кейр Стармер.

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