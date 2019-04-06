Джихадистів з подвійним громадянством позбавлятимуть паспорта ФРН

Члени Бундестагу більшістю голосів ухвалили законопроєкт про можливість позбавлення німецького громадянства в окремих випадках. Згідно з ухваленим у четвер, 27 червня, документом у майбутньому позбавити німецького громадянства зможуть, зокрема, ісламістів з подвійним громадянством.

Крім того, ті, хто шахраював під час отримання німецького громадянства, приміром, надаючи неправдиві дані про себе, теж можуть втрати паспорт громадянина ФРН, йдеться в законопроекті, пункти якого наводить агенція новин AFP.

Якщо раніше в випадках надання неправдивих даних для оформлення німецького громадянства паспорт громадянина ФРН міг втратити чинність терміном на п'ять років, то тепер цей термін подовжено до 10 років.

Зміни для охочих стати німцем

Крім того, в майбутньому ті, хто прагне отримати громадянство ФРН, повинні будуть рахуватися з новими нормами. Йдеться насамперед про те, що рішення про видачу паспорта ФРН ухвалюватимуть ще й на основі того, чи людина "інтегрувалася в німецькі умови життя". Ця норма має запобігти надання громадянства багатоженцям.

Законопроєкт було ухвалено голосами великої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.