 Джихадистів з подвійним громадянством позбавлятимуть паспорта ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Джихадистів з подвійним громадянством позбавлятимуть паспорта ФРН

Бундестаг ухвалив законопроєкт про можливість позбавлення джихадистів з подвійним громадянством німецького паспорта. Тепер втратити паспорт ФРН можна і за надання неправдивих даних для оформлення громадянства.

Джихадистів позбавлятимуть німецького громадянства

Паспорт ФРН

Члени Бундестагу більшістю голосів ухвалили законопроєкт про можливість позбавлення німецького громадянства в окремих випадках. Згідно з ухваленим у четвер, 27 червня, документом у майбутньому позбавити німецького громадянства зможуть, зокрема, ісламістів з подвійним громадянством.

DW.COM

Німець з двома громадянствами може втратити німецьке за джихад на боці "Ісламської держави". Як вирішується питання з тими німцями, котрі беруть участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі? (06.03.2019)

Передумовами повернення бойовиків ІД до ФРН є ретельна перевірка їхніх паспортних даних та встановлення особи, а також відсутність непередбачуваних ризиків, наголосив Горст Зеегофер. (19.02.2019)

Громадяни Німеччини мають право на повернення в країну навіть попри те, що вони воювали на боці ІД чи інших терористичних угруповань, визнали в МВС ФРН. Однак спершу до них мають допустити німецьких дипломатів. (17.02.2019)

Крім того, ті, хто шахраював під час отримання німецького громадянства, приміром, надаючи неправдиві дані про себе, теж можуть втрати паспорт громадянина ФРН, йдеться в законопроекті, пункти якого наводить агенція новин AFP.

Якщо раніше в випадках надання неправдивих даних для оформлення німецького громадянства паспорт громадянина ФРН міг втратити чинність терміном на п'ять років, то тепер цей термін подовжено до 10 років.

Зміни для охочих стати німцем

Крім того, в майбутньому ті, хто прагне отримати громадянство ФРН, повинні будуть рахуватися з новими нормами. Йдеться насамперед про те, що рішення про видачу паспорта ФРН ухвалюватимуть ще й на основі того, чи людина "інтегрувалася в німецькі умови життя". Ця норма має запобігти надання громадянства багатоженцям.

Законопроєкт було ухвалено голосами великої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.

 

Також за темою

Pentagon USA

Іран пригрозив прирівняти армію США до терористів 06.04.2019

У відповідь на повідомлення про плани Вашингтона оголосити Корпус вартових ісламської революції терористами Тегеран може прирівняти до терористів військових США, заявили в іранському парламенті.

Syrien angehörige des IS in kurdischer Gefangenschaft

Керівник МВС ФРН назвав умови для повернення ісламістів до Німеччини 19.02.2019

Передумовами повернення бойовиків ІД до ФРН є ретельна перевірка їхніх паспортних даних та встановлення особи, а також відсутність непередбачуваних ризиків, наголосив Горст Зеегофер.

Syrien Frau und Kind eines vermeintlichen IS Kämpfers in Rakka

Берлін стримано відреагував на заклик Трампа щодо ісламістів 17.02.2019

Заклик президента Сполучених Штатів до країн Європи прийняти сотні ісламістів з Сирії поки що не знайшов підтримки в МЗС ФРН. Натомість у Бундестазі закликали уряд негайно прийняти таких німецьких громадян.

Реклама

Докладно

199 депутатів на виборах до Верховної Ради-2019 українці обиратимуть в одномандатних округах

Чим мажоритарка на виборах до Ради докучає її противникам

21 липня українці знову обиратимуть майже половину парламенту за мажоритарною системою. Критиків у неї - чимало.  

Ford

Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Керівництво Ford планує також цілковите закриття окремих виробничих потужностей у Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  