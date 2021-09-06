Джелялова узяли під варту на два місяці

Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання слідчого ФСБ РФ про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 4 листопада 2021, повідомив адвокат.
Адвокат Микола Полозов повідомив про обрання в анексованому Росією Криму "Київським районним судом Сімферополя" запобіжного заходу щодо першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Про це Полозов написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Київський районний суд Сімферополя задовольнив клопотання слідчого ФСБ про обрання щодо першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Термін ув'язнення суд обрав на 1 місяць і 30 діб до 04 листопада 2021 року. Захист оскаржить постанову суду в апеляційному порядку", - написав Полозов.
Голова Меджлісу, колишній депутат Верховної Ради Рефат Чубаров також повідомив про це рішення. "Російський окупаційний суд у Сімферополі ухвалив рішення про взяття Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 - на період "слідства", - написав Чубаров на своїй Facebook-сторінці.
Денісова висловила протест
Тим часом уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова висловила протест через рішення про арешт Нарімана Джелялова і братів Азіза та Асана Ахтемова.
"Затримання кримських татар на території тимчасово окупованого Криму не може залишатися без уваги міжнародних правозахисних інститутів. Звертаюся до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет зупинити свавілля країни-окупанта і сприяти звільненню незаконно ув'язнених громадян України", - наголосила Денісова, яку цитує пресслужба Офісу омбудсмена.
Омбудсменка вимагає також від уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України на Кримському півострові.
Як повідомлялося, в анексованому Росією Криму російським слідством було висунуто підозру в диверсії першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову, затриманому співробітниками ФСБ 4 вересня. Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
Прокуратура АРК перекваліфікувала справу про незаконне затримання
Тим часом Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі в анексованому Криму п'ятьох громадян України, серед яких заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Ці дії кваліфіковано як військовий злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомляє у понеділок, 6 вересня, пресслужба прокуратури в соцмережі Facebook. Зазначається, що раніше кримінальне провадження було кваліфіковано за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Крім того, через інформацію про застосування до Джелялова тортур під час його незаконного затримання було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України, йдеться у повідомленні.
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