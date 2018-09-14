Джеймс Меттіс застеріг від втручання РФ у референдум щодо назви Македонії

Міністр оборони США Джеймс Меттіс попередив керівництво Македонії про можливе втручання Росії у всенародне голосування щодо зміни назви цієї балканської країни. Про це глава Пентагону заявив у понеділок, 17 вересня, у столиці Македонії Скоп'є, де він перебуває з візитом.

Серед іншого Меттіс не виключив спроб росіян вплинути на результати референдуму завдяки поширенню дезінформації та підкупу окремих осіб. "Не хотілося б спостерігати, як Росія чинитиме там те, що спробувала чинити в багатьох інших країнах", - цитує агенція новин Reuters очільника Пентагону.

"Немає сумніву, що вони передали (в Македонію. - Ред.) гроші, а також провадять широкі кампанії впливу", - зазначив американський урядовець. На тлі цього Меттіс також наголосив, що македонцям слід "самим формувати своє майбутнє", а не допускати, щоб його "сформував хтось інший".

Нагадаємо, у липні цього року Греція вислала двох російських дипломатів, звинувативши їх у спробах підкупу державних чиновників. Росіян звинуватили й у тому, що вони намагалися не допустити укладення угоди між Грецією та колишньою югославською республікою Македонією щодо назви останньої. Згодом Росія відповіла аналогічним кроком, що спричинило значне погіршення відносин між Москвою та Афінами.

Запланований на 30 вересня референдум у Македонії щодо зміни назви країни має вкрай важливе значення для подальшого руху цієї балканської країни до членства в НАТО та ЄС. Раніше Греція блокувала євроатлантичну інтеграцію Македонії саме через суперечку щодо назви сусідньої країни. Варіант, на який погодилися Афіни та Скоп'є, передбачає перейменування країни та Республіку Північна Македонія. Підтримати це рішення мають македонські виборці.