 Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2019

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Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА

Переобраний на новий термін президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що за час його керівництва доходи організації значно збільшились.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно обраний на новий термін на посаду президента Міжнародної федерації футболу в ході Конгресу ФІФА в Парижі. "Спасибі всім, моїм друзям і ворогам, членам ФІФА, моїм заступникам. Ми продовжимо працювати на благо футболу", - сказав він під час свого виступу у середу, 5 червня. Інфантіно обійматиме цю посаду до 2023 року.

Вперше Інфантіно очолив ФІФА в лютому 2016 року. Він змінив на цій посаді Зеппа Блаттера, який в грудні 2015 року був усунутий через закиди у причетності до корупційного скандалу всередині ФІФА.

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"Протягом трьох років і чотирьох місяців ця організація перетворилася з токсичної, майже кримінальної, на ту, якою вона повинна бути, організацію, що розвиває футбол, організацію, яка піклується про футбол", - наголосив президент ФІФА.

Він також звернув увагу на хороші фінансові результати ФІФА під його керівництвом, додавши, що організація "повернула довіру" партнерів. За його словами, за період його президентства доходи ФІФА зросли з п'яти до 6,4 мільярда доларів, 83 відсотки з яких (4,73 мільярда євро) були отримані під час фінального етапу чемпіонату світу 2018 року в Росії. Грошові резерви організації збільшилися з одного до 2,75 мільярда доларів.

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