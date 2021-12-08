Джамаль Хашоггі

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США, що було схвалено Держдепартаментом. Влада та інструктори, ймовірно, не знали про їхню роль у репресіях.