Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джамаль Хашоггі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джамаль Хашоггі".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції затримали не того у справі вбивства Хашоггі

У Франції затримали не того у справі вбивства Хашоггі 08.12.2021

Виявилось, що саудівець, затриманий напередодні у Парижі в рамках розслідування вбивства Джамаля Хашоггі, - тезко ймовірного вбивці.
У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ

У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ 08.12.2021

В аеропорту Шарля-де-Голля у Парижі заарештовано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, яке сталося на території посольства Саудівської Аравії в Туреччині у 2018 році.

Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ

Спецслужби могли стежити за журналістами й політиками - ЗМІ 19.07.2021

Спецслужби авторитарних держав могли роками стежити за допомогою шпигунських програм за сотнями журналістів, адвокатів та політиків, виявило масштабне журналістське розслідування.
Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT

Причетні до вбивства Хашоггі пройшли підготовку в США - NYT 23.06.2021

Четверо саудівців, причетних до вбивства, пройшли підготовку у приватній охоронній компанії в США, що було схвалено Держдепартаментом. Влада та інструктори, ймовірно, не знали про їхню роль у репресіях.
Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції

Вбивство Хашоггі: США звинувачують кронпринца, запроваджують санкції 27.02.2021

Зі звіту американської розвідки випливає, що саудівський принц Мохаммед бін Салман особисто схвалив операцію, під час якої було вбито журналіста Хашоггі. США запроваджують санкції щодо 76 громадян Саудівської Аравії.
Як Дональд Трамп змінив світову політику

Як Дональд Трамп змінив світову політику 27.10.2020

Зовнішня політика США за роки президентства Дональда Трампа вплинула на весь світ. Низка проблем опинилася в центрі уваги, а контакти на рівні дипломатії сильно змінилися. Наслідки можуть бути серйозними.
Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років

Засуджених за вбивство Хашоггі не стратять, а ув'язнять на 20 років 07.09.2020

Вісьмох обвинувачених у вбивстві саудівського журналіста- розслідувача Джамаля Хашоггі засудили до тюремного ув'язнення. Раніше п'ятьох з них засудили до страти, тепер це замінили м'якішим покаранням.
Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька

Сини Хашоггі заявили, що пробачили вбивцям свого батька 22.05.2020

Син вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявив, що він і його брати пробачили вбивцям свого батька.
В Туреччині висунули обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Хашоггі

В Туреччині висунули обвинувачення 20 підозрюваним у вбивстві Хашоггі 25.03.2020

Вісімнадцять підозрюваних обвинувачують у скоєнні умисного вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі з застосуванням тортур, ще двох - у підбурюванні до злочину.

Коментар: Операції спецслужб з ліквідації людей - тенденція, що лякає

Коментар: Операції спецслужб з ліквідації людей - тенденція, що лякає 19.01.2020

Таємні вбивства, що здійснюються спецслужбами, можуть узвичаїтись в Європі. Причиною цього є руйнування світопорядку. І те, що коїться, є серйозною небезпекою, вважає історик Крістофер Нерінґ.
Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари

Вбивство Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари 23.12.2019

Суд у Саудівській Аравії засудив до смертної кари п'ятьох обвинувачених через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох осіб засудили сумарно до 24 років в'язниці. Усі вироки можна оскаржити.

Двох ексспівробітників Twitter звинуватили у шпигунстві на користь Саудівської Аравії

Двох ексспівробітників Twitter звинуватили у шпигунстві на користь Саудівської Аравії 07.11.2019

Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників Twitter у шпигуванні на користь Саудівської Аравії. Їм закидають шпигування за критиками королівства та отриманні доступу до їхніх даних у соцмережі.

Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном

Кронпринц Саудівської Аравії застеріг від ескалації конфлікту з Іраном 30.09.2019

Якщо Іран не вдасться стримати, це призведе до чергової ескалації, що загрожує глобальним інтересам, заявив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.
В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі

В ООН заявили про причетність саудівського принца до вбивства Хашоггі 19.06.2019

В ООН покладають відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі на владу Саудівської Аравії. Спецдоповідачка ООН заявила про наявність доказів, що вказують на причетність до вбивства принца Мохаммеда бін Салмана.
Уряд ФРН схвалив експорт німецьких озброєнь на мільярд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені

Уряд ФРН схвалив експорт німецьких озброєнь на мільярд євро країнам-учасницям конфлікту в Ємені 16.06.2019

Німецькі експортери озброєнь отримали дозволи на поставки до Єгипту та ОАЕ на загальну суму понад мільярд євро. Обидві країни є учасницями коаліції під проводом Саудівської Аравії, котра бере участь у конфлікті в Ємені.
У Туреччині затримали двох шпигунів, які працювали на ОАЕ

У Туреччині затримали двох шпигунів, які працювали на ОАЕ 19.04.2019

У Туреччині затримали двох чоловіків, які шпигували на користь ОАЕ. Спецслужба країни розслідує їхній можливий зв'язок із вбивством журналіста Джамаля Хашоггі у стамбульському консульстві Саудівської Аравії.
Інші статті