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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джамаль Хашоггі".
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Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників Twitter у шпигуванні на користь Саудівської Аравії. Їм закидають шпигування за критиками королівства та отриманні доступу до їхніх даних у соцмережі.
Німецькі експортери озброєнь отримали дозволи на поставки до Єгипту та ОАЕ на загальну суму понад мільярд євро. Обидві країни є учасницями коаліції під проводом Саудівської Аравії, котра бере участь у конфлікті в Ємені.