 Де і як відмовляються від карантину через коронавірус (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.05.2020

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Політика й суспільство

Де і як відмовляються від карантину через коронавірус (відео)

У Німеччині з 4 травня запрацювали перукарні, книгарні, музеї та зоопарки. В Італії, з дотриманням обмежень, відкриваються магазини. А в Іспанії натовпи людей насолоджуються можливістю порухатися на пляжах.

У Німеччині з дотриманням суворих приписів гігієни відкрилися перукарні(picture-alliance/dpa/R. Michael)

У Німеччині з дотриманням суворих приписів гігієни відкрилися перукарні

Карантин у Німеччині після шести тижнів суворих обмежень послаблено ще на один рівень. Дозволено працювати, зокрема, перукарням. Німецькі перукарі навіть відмовилися від традиційного для них вихідного у понеділок. Записатися до перукаря на цей чи наступний тиждень практично неможливо - попит величезний. Передумовою для відкриття перукарських салонів є дотримання заходів гігієни та профілактики від коронавірусу. Які заклади ще запрацювали в Німеччині? Та як виходять з карантину в інших країнах Європи?


 

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Докладно

У Німеччині з дотриманням суворих приписів гігієни відкрилися перукарні(picture-alliance/dpa/R. Michael)

Де і як відмовляються від карантину (відео)

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