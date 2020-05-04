Де і як відмовляються від карантину через коронавірус (відео)

Карантин у Німеччині після шести тижнів суворих обмежень послаблено ще на один рівень. Дозволено працювати, зокрема, перукарням. Німецькі перукарі навіть відмовилися від традиційного для них вихідного у понеділок. Записатися до перукаря на цей чи наступний тиждень практично неможливо - попит величезний. Передумовою для відкриття перукарських салонів є дотримання заходів гігієни та профілактики від коронавірусу. Які заклади ще запрацювали в Німеччині? Та як виходять з карантину в інших країнах Європи?



