Де і як відмовляються від карантину через коронавірус (відео)

У Німеччині з 4 травня запрацювали перукарні, книгарні, музеї та зоопарки. В Італії, з дотриманням обмежень, відкриваються магазини. А в Іспанії натовпи людей насолоджуються можливістю порухатися на пляжах.
Карантин у Німеччині після шести тижнів суворих обмежень послаблено ще на один рівень. Дозволено працювати, зокрема, перукарням. Німецькі перукарі навіть відмовилися від традиційного для них вихідного у понеділок. Записатися до перукаря на цей чи наступний тиждень практично неможливо - попит величезний. Передумовою для відкриття перукарських салонів є дотримання заходів гігієни та профілактики від коронавірусу. Які заклади ще запрацювали в Німеччині? Та як виходять з карантину в інших країнах Європи?
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