Де у Німеччині навчають будувати дороги

Дороги у Німеччині багато хто цінує за добре продуману організацію руху, розумну систему покарань порушників і, звичайно, за якість. Німецькі автобани давно стали зразком швидкісних магістралей. Здобути німецьку вищу освіту в транспортній сфері - хороший шанс стати висококваліфікованим і затребуваним фахівцем.

Для тих, хто хоче займатися безпосередньо будівництвом доріг, тобто визначати виробничі процеси, обирати оптимальні матеріали і техніку, в багатьох університетах Німеччини пропонують напрямок Bauingenieurwesen (будівельна інженерія). Ця сфера стосується не тільки транспорту, а й цілої низки інших галузей, пов'язаних зі зведенням об'єктів. Все залежить від спеціалізації.

Згідно з рейтингом вишів CHE, найкраще навчання за програмою Bauingenieurwesen вибудовано в Університеті Касселя, Університеті Баугаус у Веймарі, вищій школі Biberach.

Більш універсальну освіту можна здобути, завоївши фах Verkehrsingenieurwesen (транспортну інженерію). В університетах Німеччини навчання за таким напрямом передбачено на рівні бакалаврату, магістратури та академічного ступеня Diplom-Ingenieur.

Двомовна магістерська програма в Аахені

Один з провідних технічних вишів Німеччини - Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена - пропонує безкоштовну (за винятком невеликого обов'язкового семестрового внеску) магістерську програму "Транспортна інженерія та мобільність" англійською і німецькою мовами. Студенти можуть обрати одну з чотирьох спеціалізацій: "Дорожнє планування та інфраструктура", "Проєктування залізничних систем" (англійською мовою), "Дороги та автомобілі", "Аеропорт і авіація". В університеті є і бакалаврат за тим же напрямом, але на цьому рівні не передбачено занять англійською мовою - навчання відбувається тільки німецькою. Програма триває шість семестрів.

Бакалаврат та магістратура в Штутгарті

У Штутгартському університеті за напрямом Verkehrsingenieurwesen пропонують також програми бакалаврату та магістратури. Базовий рівень вищої освіти розрахований на шість семестрів. Заняття відбуваються німецькою мовою. Для студентів, які не є громадянами ЄС, вартість навчання становить 1500 євро в семестр плюс обов'язковий внесок - 188,4 євро на півроку.

Бакалаврат включає окремі аспекти таких галузей як будівельна інженерія, технології захисту навколишнього середовища, електротехніка, автомобільна та мототехніка, архітектура і економіка. Оскільки програма належить до інженерного напряму, математика і технічна механіка є обов'язковими модулями. Поряд із ними студенти відвідують заняття з інформатики та бізнес-менеджменту.

Так будують дороги в німецькому Ессені

Подальше навчання передбачає вибір спеціалізації: "Будівництво та планування" або "Транспортні засоби". За словами завідувача кафедри транспортного планування та техніки управління транспортом професора Маркуса Фрідріха (Markus Friedrich), випускники-бакалаври можуть працювати на дорожніх підприємствах, у місцевих адміністраціях, земельних і федеральних відомствах, консалтингових фірмах і автомобільних компаніях.

Магістратура за напрямом Verkehrsingenieurwesen триває чотири семестри. Навчання теж відбувається німецькою мовою. На цьому рівні студенти мають більшу свободу вибору. Вони можуть сконцентруватися на поглибленому вивченні таких предметів як, наприклад, "Дорожнє планування і будівництво", "Будівництво мостів і тунелів" або "Планування в сфері дорожнього руху та дорожня техніка".

Диплом інженера в Дрездені

У Дрезденському технічному університеті напрям Verkehrsingenieurwesen вирішили не ділити на рівні. Після завершення навчання випускники отримують визнаний в усьому світі академічний ступінь Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.), який підтверджує здатність вирішувати міждисциплінарні інженерні завдання в транспортній сфері.

Навчання можливе тільки в очній формі німецькою мовою (заочний варіант є на ширшому напрямку Bauingenieurwesen). Навчання безкоштовне, а обов'язковий семестровий внесок становить 281,2 євро.

Програма розрахована на 10 семестрів. Спочатку студенти вивчають загальні інженерні методи (з галузі математики, експериментальної фізики, технічної механіки, інформатики, а також електро- або комунікаційної техніки), основи транспортних систем, логістичні та транспортні процеси, психологію дорожнього руху та інші предмети.

З п'ятого семестру починається спеціалізація. В останній рік навчання програмою передбачена 12-тижнева практика, а десятий семестр відводиться на написання дипломної роботи. "Наші випускники працюють в інженерних бюро, управліннях дорожнього будівництва, в аеропортах, дорожніх підприємствах, дослідницьких інститутах і в будівельній індустрії", - каже завідувач кафедри проєктування об'єктів дорожнього руху професор Крістіан Ліппольд (Christian Lippold).

Подвійний диплом в Брауншвейгу

У Брауншвейзькому технічному університеті напрям Verkehrsingenieurwesen, як і в Штутгарті, можна засвоїти на рівні бакалаврату та магістратури. Тут студентам відкриваються широкі можливості, оскільки Брауншвейг визнаний одним з провідних регіонів, де ведуться дослідження і розробки в транспортній сфері. На території міста розташовані підприємства машинобудування і залізничного транспорту, а також дослідницькі центри авіації і космонавтики.

Програма бакалаврату передбачає здобуття фундаментальних знань в галузі дорожнього, залізничного руху і авіації. Магістратура триває чотири семестри. Студенти можуть обрати для спеціалізації два напрями з п'яти запропонованих (авіація, автомобільна техніка, колійний транспорт, економіка і логістика) або взяти курси з програм інших факультетів.

Студенти, які володіють не тільки німецькою, але й французькою мовою, можуть отримати подвійний диплом в рамках програми обміну з Технологічним університетом Комп'єнь. "Програми в університетах однакові, просто частину навчання потрібно закінчити в Німеччині, а частину - у Франції. Це недешево, але в результаті студент отримує два документи про освіту: французький ступінь Diplôme d'Ingénieur і німецький ступінь магістра", - розповідає керівник напрямку Verkehrsingenieurwesen професор Йорн Пахль (Jörn Pachl).

У Брауншвейзькому технічному університеті іноземні студенти платять тільки обов'язковий семестровий внесок. Той, хто паралельно хоче працювати, може обрати очно-заочну форму, але в цьому разі термін навчання збільшиться.

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