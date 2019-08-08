 Де у Німеччині навчають будувати дороги | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.10.2019

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Культура й стиль життя

Де у Німеччині навчають будувати дороги

Здобути німецьку освіту в транспортній сфері - хороший шанс стати затребуваним фахівцем. Вищі навчальні заклади пропонують два напрями: будівельну та транспортну інженерію.

Німецькі автобани вважають світовим взірцем швидкісних автомагістралей

Німецькі автобани вважають світовим взірцем швидкісних автомагістралей

Дороги у Німеччині багато хто цінує за добре продуману організацію руху, розумну систему покарань порушників і, звичайно, за якість. Німецькі автобани давно стали зразком швидкісних магістралей. Здобути німецьку вищу освіту в транспортній сфері - хороший шанс стати висококваліфікованим і затребуваним фахівцем.

Для тих, хто хоче займатися безпосередньо будівництвом доріг, тобто визначати виробничі процеси, обирати оптимальні матеріали і техніку, в багатьох університетах Німеччини пропонують напрямок Bauingenieurwesen (будівельна інженерія). Ця сфера стосується не тільки транспорту, а й цілої низки інших галузей, пов'язаних зі зведенням об'єктів. Все залежить від спеціалізації.

Згідно з рейтингом вишів CHE, найкраще навчання за програмою Bauingenieurwesen вибудовано в Університеті Касселя, Університеті Баугаус у Веймарі, вищій школі Biberach.

Більш універсальну освіту можна здобути, завоївши фах Verkehrsingenieurwesen (транспортну інженерію). В університетах Німеччини навчання за таким напрямом передбачено на рівні бакалаврату, магістратури та академічного ступеня Diplom-Ingenieur.

Двомовна магістерська програма в Аахені

Один з провідних технічних вишів Німеччини - Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена - пропонує безкоштовну (за винятком невеликого обов'язкового семестрового внеску) магістерську програму "Транспортна інженерія та мобільність" англійською і німецькою мовами. Студенти можуть обрати одну з чотирьох спеціалізацій: "Дорожнє планування та інфраструктура", "Проєктування залізничних систем" (англійською мовою), "Дороги та автомобілі", "Аеропорт і авіація". В університеті є і бакалаврат за тим же напрямом, але на цьому рівні не передбачено занять англійською мовою - навчання відбувається тільки німецькою. Програма триває шість семестрів.

Бакалаврат та магістратура в Штутгарті

У Штутгартському університеті за напрямом Verkehrsingenieurwesen пропонують також програми бакалаврату та магістратури. Базовий рівень вищої освіти розрахований на шість семестрів. Заняття відбуваються німецькою мовою. Для студентів, які не є громадянами ЄС, вартість навчання становить 1500 євро в семестр плюс обов'язковий внесок - 188,4 євро на півроку.

Бакалаврат включає окремі аспекти таких галузей як будівельна інженерія, технології захисту навколишнього середовища, електротехніка, автомобільна та мототехніка, архітектура і економіка. Оскільки програма належить до інженерного напряму, математика і технічна механіка є обов'язковими модулями. Поряд із ними студенти відвідують заняття з інформатики та бізнес-менеджменту.

Так будують дороги в німецькому Ессені

Так будують дороги в німецькому Ессені

Подальше навчання передбачає вибір спеціалізації: "Будівництво та планування" або "Транспортні засоби". За словами завідувача кафедри транспортного планування та техніки управління транспортом професора Маркуса Фрідріха (Markus Friedrich), випускники-бакалаври можуть працювати на дорожніх підприємствах, у місцевих адміністраціях, земельних і федеральних відомствах, консалтингових фірмах і автомобільних компаніях.

Магістратура за напрямом Verkehrsingenieurwesen триває чотири семестри. Навчання теж відбувається німецькою мовою. На цьому рівні студенти мають більшу свободу вибору. Вони можуть сконцентруватися на поглибленому вивченні таких предметів як, наприклад, "Дорожнє планування і будівництво", "Будівництво мостів і тунелів" або "Планування в сфері дорожнього руху та дорожня техніка".

Диплом інженера в Дрездені

У Дрезденському технічному університеті напрям Verkehrsingenieurwesen вирішили не ділити на рівні. Після завершення навчання випускники отримують визнаний в усьому світі академічний ступінь Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.), який підтверджує здатність вирішувати міждисциплінарні інженерні завдання в транспортній сфері.

Навчання можливе тільки в очній формі німецькою мовою (заочний варіант є на ширшому напрямку Bauingenieurwesen). Навчання безкоштовне, а обов'язковий семестровий внесок становить 281,2 євро.

Програма розрахована на 10 семестрів. Спочатку студенти вивчають загальні інженерні методи (з галузі математики, експериментальної фізики, технічної механіки, інформатики, а також електро- або комунікаційної техніки), основи транспортних систем, логістичні та транспортні процеси, психологію дорожнього руху та інші предмети.

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З п'ятого семестру починається спеціалізація. В останній рік навчання програмою передбачена 12-тижнева практика, а десятий семестр відводиться на написання дипломної роботи. "Наші випускники працюють в інженерних бюро, управліннях дорожнього будівництва, в аеропортах, дорожніх підприємствах, дослідницьких інститутах і в будівельній індустрії", - каже завідувач кафедри проєктування об'єктів дорожнього руху професор Крістіан Ліппольд (Christian Lippold).

Подвійний диплом в Брауншвейгу

У Брауншвейзькому технічному університеті напрям Verkehrsingenieurwesen, як і в Штутгарті, можна засвоїти на рівні бакалаврату та магістратури. Тут студентам відкриваються широкі можливості, оскільки Брауншвейг визнаний одним з провідних регіонів, де ведуться дослідження і розробки в транспортній сфері. На території міста розташовані підприємства машинобудування і залізничного транспорту, а також дослідницькі центри авіації і космонавтики.

Програма бакалаврату передбачає здобуття фундаментальних знань в галузі дорожнього, залізничного руху і авіації. Магістратура триває чотири семестри. Студенти можуть обрати для спеціалізації два напрями з п'яти запропонованих (авіація, автомобільна техніка, колійний транспорт, економіка і логістика) або взяти курси з програм інших факультетів.

Студенти, які володіють не тільки німецькою, але й французькою мовою, можуть отримати подвійний диплом в рамках програми обміну з Технологічним університетом Комп'єнь. "Програми в університетах однакові, просто частину навчання потрібно закінчити в Німеччині, а частину - у Франції. Це недешево, але в результаті студент отримує два документи про освіту: французький ступінь Diplôme d'Ingénieur і німецький ступінь магістра", - розповідає керівник напрямку Verkehrsingenieurwesen професор Йорн Пахль (Jörn Pachl).

У Брауншвейзькому технічному університеті іноземні студенти платять тільки обов'язковий семестровий внесок. Той, хто паралельно хоче працювати, може обрати очно-заочну форму, але в цьому разі термін навчання збільшиться.

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Навчання в Німеччині: як поступити і скільки коштує? (09.07.2019)

  • Межа - лише небо

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Межа - лише небо

    Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

  • Увага, затори!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Увага, затори!

    За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

  • Зірвиголови на дорогах

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зірвиголови на дорогах

    Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

  • Посміхайтеся, вас знімають

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Посміхайтеся - вас знімають

    Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

  • Телефони суворо заборонені

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Мобільні суворо заборонені

    Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

  • Геть з дороги!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Геть з дороги!

    Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

  • Аварійний трикутник

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Аварійний трикутник

    У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

  • Пам’ятайте про промілле!

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Пам’ятайте про проміле!

    У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

  • Зимова гума

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Зимова гума

    Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

  • Без поспіху і метушні

    Усе, що треба знати про німецькі автобани

    Без поспіху і метушні

    Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?

    Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович


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