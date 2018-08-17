Де у Німеччині багато робочих місць і доступне житло

У Німеччині - економічний бум і гостра нестача кваліфікованої робочої сили. Тому уряд ФРН працює над законом про цілеспрямоване залучення до роботи іноземних мігрантів. При цьому іноземних фахівців з вищою або середньою технічною освітою чекають не лише і навіть не стільки у великих, скільки у середніх та навіть малих містах.

Міста-мільйонники: оренда "з'їдає" зарплати

У них склалась вельми унікальна ситуація, встановили вчені Інституту німецької економіки (IW) у Кельні: успішні фірми створюють все нові та нові робочі місця, однак середньостатистична орендна плата за житло залишається на відносно низькому рівні. Це, вказують експерти, підвищує привабливість таких міст для трудових ресурсів і стає серйозною конкурентною перевагою німецьких регіонів перед містами-мільйонниками.

Таких міст у Німеччині чотири: Берлін, Гамбург, Мюнхен та Кельн. Звісно, тут можна знайти різноманітні цікаві та високооплачувані вакансії. Для прикладу, в Берліні, німецькій столиці стартапів, за останні роки було створено понад 20 тисяч робочих місць в IT-секторі, зауважують автори дослідження. У той же час в дослідженні сказано, що орендна плата за житло в столиці, залежно від району, сягає 130-142 відсотків від середньої ціни за оренду в країні.

Але це ще не межа. У Мюнхені, місті з найвищими в Німеччині цінами на нерухомість, так звана Kaltmiete (орендна плата без урахування витрат на електроенергію, воду та телефон) сягає 170 відсотків від середнього показника в країні. Через таку високу вартість життя мюнхенські роботодавці часто платять надбавки висококваліфікованим спеціалістам, однак працівники з середнім доходом їх не отримують, зауважують вчені IW.

Шанси на півдні, на заході та в університетських містах

В ситуації гострої нестачі висококваліфікованих працівників компаніям у середніх та малих німецьких містах варто було б більш активно рекламувати вигідні житлові умови у своїх краях, кажуть експерти. Ну а тим, хто прагне знайти роботу і готовий до переїзду, вони радять прицільно шукати регіони, де хороші можливості для працевлаштування поєднуються із низькою орендною платою на ринку житла. При цьому вчені формулюють своєрідне "золоте правило": шанси знайти хорошу роботу вищі на півдні та заході Німеччини, ніж на сході та півдні.

У дослідженні наводять цілу низку конкретних прикладів. Скажімо, місто зі стотисячним населенням Єна на півдні колишньої НДР, яке в Радянському Союзі багато хто знав завдяки різноманітній оптичній продукції комбінату Carl Zeiss Jena, є на сьогодні одним із найважливіших центрів високих технологій у федеральній землі Тюрингія. У цьому середньовічному місті є два вищих учбових заклади, включно з університетом, а це - гарантія великої кількості наукоємних робочих місць, оскільки навколо університетів в сучасній Німеччині зазвичай групуються дослідницькі інститути, вузькоспеціалізовані фірми, клініки.

В Єні кількість вакансій сягає 67 на 100 зареєстрованих безробітних (при середньому показнику в Німеччині у 47 вакансій). Якщо врахувати, що зазвичай роботодавці повідомляють агентству з праці лише про половину вільних вакансій, це означає: реально вакансій в місті більше, ніж людей, що шукають роботу. Зі статистичної точки зору це свідчить про гостру нестачу кваліфікованих кадрів. А орендна плата на житло становить при цьому в Єні і в околицях міста становить 81 відсоток від середньонімецького показника.

Малі міста, малий бізнес та "приховані чемпіони"

Іншим привабливим для добре освічених кадрів регіоном вчені кельнського інституту вважають південну частину Вестфалії на заході ФРН. Наприклад, в місті Ізерлон з майже стотисячним населенням і в його околицях на 100 безробітних припадає 57 вакансій, а за квартиру або будинок платять лише 78 відсотків від середньої орендної плати в країні.

У цьому лісистому і гористому краї в землі Північний Рейн - Вестфалія немає великих підприємств, зате тут, відзначається в дослідженні IW, є понад 150 "прихованих чемпіонів" (Hidden Champions). Так називають невеликі вузькоспеціалізовані фірми, найчастіше машинобудівні, які працюють переважно на експорт і в певних сегментах входять в перелік світових лідерів.

У деяких регіонах Німеччини кількість офіційно заявлених вакансій навіть перевищує кількість зареєстрованих безробітних. Один з них розташований у Нижній Саксонії на північному заході країни, на кордоні з Нідерландами. У місті Нордгорні з населенням у 50 тисяч осіб на 100 шукачів роботи припадає 111 вільних робочих місць, а житло коштує 78 відсотків від середньонімецького показника.

Баварія: високі технології в старовинних містах

Схожа ситуація - 101 вакансія і орендна плата на рівні 82 відсотків - склалася, наприклад, і на півдні країни, в землі Баден-Вюртемберг, в мальовничому старовинному місті Швебіш-Галль з сорокатисячним населенням і в регіоні навколо нього. Тут, як і в Нордгорні, потрібні не стільки фахівці для високотехнологічних фірм, скільки носії "звичайних" професій.

І все ж найбільший інтерес для тих, хто шукає одночасно і добре оплачувану роботу, і доступне житло, представляють різні регіони Баварії, вказують вчені IW. Як приклад вони наводять засноване ще древніми римлянами місто Регенсбург, старовинний центр якого визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні тут проживає близько 140 тисяч осіб, а багато "великих і малих підприємств розробляють нові технології, особливо цифрові", наголошується в дослідженні.

Його автори обрали Регенсбург і його околиці як приклад ще й тому, що вартість оренди житла тут практично збігається із середнім показником у Німеччині, тоді як кількість вільних робочих місць на 100 безробітних більш ніж вдвічі перевищує середньостатистичний рівень, складаючи 101 вакансію. Утім, за допомогою інтерактивної карти на сайті інституту IW можна легко переконатися, що величезний попит на кадри є і в цілій низці інших баварських міст, наприклад, в Вюрцбурзі, Ансбаху або Донауверті.