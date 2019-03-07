 Де німці живуть у старості і скільки це коштує | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 07.11.2019

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Вікно в Німеччину

Де німці живуть у старості і скільки це коштує

Кожен п'ятий мешканець Німеччини - пенсіонер. В країні існує кілька типів будинків для людей похилого віку. Утім, більшість німців обирають інші варіанти.

Понад 17 мільйонів людей у Німеччині - старші за 65 років

Понад 17 мільйонів людей у Німеччині - старші за 65 років

У Німеччині близько 17,5 мільйона жителів перетнули 65-річний віковий рубіж. Це - понад 20 відсотків населення країни. Наша добірка - про те, яким формам проживання надають перевагу німецькі пенсіонери.

Будинки для літніх людей

У 2017 році (це найсвіжіші дані такого роду) у Німеччині нараховувалося 14,5 тисячі будинків для людей похилого віку. Існує три основні типи подібних установ: Altenwohnheim (його мешканці ведуть своє домашнє господарство, здебільшого здатні обслуговувати себе самостійно і допомогу з доглядом отримують лише в обмеженому обсязі), Altenheim (його мешканці потребують лише незначного стороннього догляду, але можуть розраховувати на регулярну допомогу з прибирання приміщення, організації харчування та ведення домашнього господарства), Altenpflegeheim (тут здійснюється стаціонарний догляд за безпомічними людьми, які можуть розраховувати на сторонню допомогу цілодобово). Такі будинки для людей похилого віку, як Altenpflegeheim, особливо розповсюджені у Німеччині.

Доля муніципальних установ такого роду складає на ринку лише п'ять відсотків. Діяльність більшості будинків для літніх людей фінансується некомерційними та благодійними організаціями. Вартість проживання у німецькому будинку для людей похилого віку у середньому по країні складає 1700 євро на місяць.     

Будинок для літніх людей - задоволення не з дешевих

Будинок для літніх людей - задоволення не з дешевих

Своє проживання у будинку для літніх людей пенсіонери частково сплачують самі, а частково ці витрати покриває страхування. Обсяг особистого внеску залежить від фінансового становища людини. У будь-якому випадку, проживання навіть у недорогому німецькому будинку для літніх людей обійдеться щонайменше у 1000 євро на місяць - тим більше, що витрати на ремонт таких установ і їхнє обслуговування пенсіонери повинні покривати з власних накопичень.

Спеціально обладнані квартири

Втім, форми проживання літніх німців за останні десятиліття сильно змінилися. Переважна більшість німецьких пенсіонерів (2,59 мільйона з 3,41 мільйона тих, хто потребує постійного догляду) живуть сьогодні окремо і про переїзд до будинку для людей похилого віку навіть не думають. Оптимальний варіант для проживання - Seniorenresidenz. Це спеціально споруджені для літніх людей житлові комплекси, де забезпечена можливість безбар'єрного пересування. У кожного мешканця тут окрема квартира (Seniorenwohnung), де створені умови для комфорту і безпеки літньої людини. Всі кімнати розташовані на одному рівні: ані сходів, ані порогів немає. Ванни або душові кабінки обладнані спеціальними сидіннями і поручнями.

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Як правило, таке житло будується у місцях з гарною інфраструктурою, у пішій досяжності до аптек, супермаркетів, поліклінік. Чи варто говорити про те, що проживання у подібних умовах обходиться недешево: оренда найскромнішої квартири у комплексі Seniorenresidenz коштує щонайменше 1500 євро на місяць. А найчастіше ціна доходить до декількох тисяч євро на місяць.

Супроводжуване проживання

Альтернативою будинку для літніх може стати і так зване "супроводжуване проживання" (Betreutes Wohnen). Літні люди, які потребують догляду, проживають самостійно в окремих, але спеціально обладнаних, адаптованих під їхні потреби квартирах. При цьому людині прямо вдома надаються необхідні послуги з боку "служб супроводу" - медичних установ, соціальних організацій, клінінгових фірм.

Іншими словами, йдеться не тільки про регулярні контрольні візити соціальних і медичних працівників. Людина може також розраховувати на допомогу по господарству, як то прибирання приміщень, прання або прасування білизни, а також на доставку їй додому їжі. У приміщеннях квартири є кнопки екстреного виклику медичного персоналу. За допомогою можна звертатися в будь-який час доби і в будь-який день.

Нерідко у таких житлових комплексах створюються приміщення загального користування, куди можна вийти, щоб поспілкуватися з сусідами, обговорити останні новини, пограти в настільні ігри, помузикувати. Це робиться для того, щоб самотні люди не нудьгували, не замикалися у чотирьох стінах і не втрачали смак до життя. Вартість оренди житла у таких комплексах приблизно така ж, як і в Seniorenresidenz.

Гуртожитки для літніх людей

А буває і таке: кілька самотніх пенсіонерів, яких об'єднують спільні погляди і інтереси, знімають окрему квартиру і живуть у ній усі разом, як одна сім'я. У кожного окрема кімната, де в будь-який момент можна усамітнитися. Ну, а бажаючі поспілкуватися збираються на кухні або у вітальні і разом готують їжу, дивляться телевізор, обмінюються новинами, розмовляють, влаштовують свята.

Студенти часом живуть з пенсіонерами та допомагають їм

Студенти часом живуть з пенсіонерами та допомагають їм

Такі гуртожитки для літніх людей (Senioren-Wohngemeinschaft, WG) користуються у Німеччині дедалі більшою популярністю. І це зрозуміло: їхні мешканці відчувають себе частиною спільноти, де у скрутну хвилину можна розраховувати на підтримку і де ніхто не відчуває себе покинутим напризволяще. Не кажучи про те, що така форма проживання допомагає заощадити чимало грошей.

Під одним дахом зі студентом

"Житло за допомогу" ("Wohnen für Hilfe") - так називається концепція житла, яка в останні десятиліття поширилася в багатьох містах Німеччини. Суть її полягає у тому, що людина, яка залишилася на старості років сама і живе у будинку або квартирі великої площі, здає частину житла студентам.

У цьому випадку молоді люди беруть участь лише в оплаті комунальних послуг. Все інше - безкоштовно, але за умови, що квартирант надаватиме допомогу у веденні домашнього господарства: здійснювати покупки, робити прибирання, гуляти з собакою. Кількість годин роботи залежить від метражу орендованої кімнати. Припустимо, якщо її площа складає 15 квадратних метрів, студент повинен відпрацювати 15 годин на місяць. У ситуації, коли вартість оренди житла у великих містах Німеччини є високою, такі гуртожитки користуються великим попитом.

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Пенсії в Німеччині: від чого залежать і який мінімум

  • Кожному різновиду сміття своє місце

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Кожному різновиду сміття своє місце

    Стереотип про німецьку охайність та педантичність повністю підтвердився, що помічаєш уже на виході з будинку. Німці, наприклад, суворо дотримуються правил сортування сміття і таким чином піклуються про чистоту довкілля. Перед кожним будинком можна побачити набір різнокольорових контейнерів: зелений - для біосміття, синій - для паперу, жовтий - для пластику, темно-сірий - для загальних відходів.

  • Скляні пляшки сортують за кольором скла

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Скляні пляшки сортують за кольором скла

    А це - контейнери для скляних пляшок. Один контейнер - для зеленого скла, інший - для коричневого й ще один - для білого. Кожен житловий квартал має такі контейнери. До речі, за пластикові пляшки беруть задаток. Щоб повернути гроші, порожню пляшку потрібно знову віднести в магазин. Там спеціальні контейнери-автомати обліковують здану тару й видають чек, який потім можна обміняти на касі.

  • Економні світлофори

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Економні світлофори

    Німці - украй раціональний і заощадливий народ. Це помічаєш навіть під час перетину вулиці. Часто світлофор спрацьовує лише тоді, коли до нього доторкнутись. Навіщо світлофор має даремно працювати, а рух транспорту зупинятися, якщо вулицю ніхто не переходить?

  • Авто - добре, велосипед - краще

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Авто - добре, велосипед - краще

    У німецьких містах помічаєш, що тут велосипед є повноцінним транспортним засобом. Бонн не є винятком. Хтось їде не велосипеді на роботу, хтось - на закупи або просто на прогулянку.

  • Велосипедні доріжки

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Велосипедні доріжки

    Водії автомобілів поважають велосипедистів і сприймають їх як рівноправних учасників дорожнього руху. А для зручності й безпеки пересування існують спеціальні велодоріжки. Авто, як правило, не заїжджають за розмічену лінію, й велодоріжки не запарковуються. Бонн навіть поставив собі за мету стати велосипедною столицею Німеччини.

  • На велосипеді не заблукати

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    На велосипеді не заблукати

    Як жителі Бонна, так і гості міста можуть взяти велосипед на прокат. Для тих велосипедистів, які погано орієнтується в місті, встановлені спеціальні вказівники. Отже, велосипедистам і без карти не заблукати.

  • Без бар'єрів

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Без бар'єрів

    На вулицях Бонна помічаєш чимало людей з обмеженими фізичними можливостями. У місті намагаються максимально усунути бар'єри, які перешкоджають мобільності інвалідів. Для тих, хто пересувається на візках, майже всюди встановлені пандуси, а переходи мають не лише низькі бордюри, а оснащені ще й спеціальним тактильним покриттям для людей з вадами зору (фото).

  • Повноправні члени суспільства

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Повноправні члени суспільства

    Не дивно, що люди з обмеженими можливостями в Німеччині є повноправними членами суспільства. Ґюнтер Геґер уже не один рік працює в архіві Deutsche Welle. Його робоче місце оснащене спеціальною клавіатурою зі шрифтом Брайля і спеціальною програмою Screen Reader, яка розпізнає і читає вголос надруковані тексти. До речі, на роботу він дістається абсолютно самостійно.

  • Жодного дня без спорту

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Жодного дня без спорту

    Складається враження, що німці - дуже спортивна нація. Щодня - незалежно від того, ранок це, день чи вечір - можна зустріти людей на пробіжці.

  • Інтеграція біженців

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Інтеграція біженців

    Кажуть, що спорт - один із найкращих шляхів інтеграції біженців. Таким чином можна зав'язати нові знайомства, познайомитись з особливістю німецької культури і, звичайно, вивчити мову.

  • Активні пенсіонери

    Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

    Активні пенсіонери

    Кидається в очі, яке активне життя ведуть німецькі пенсіонери. У центрі Бонна часто можна побачити туристичні автобуси з людьми похилого віку з інших міст. Є чимало різноманітних курсів та клубів за інтересами для тих, хто вже завершив своє робоче життя. Багато хто просто, як на цьому фото, прогулюється парком.

    Автор: Євгенія Швіц


DW.COM

Фоторепортаж: Дорогою на роботу - враження українки від Німеччини

На що звертають увагу українці, які вперше приїздять до Німеччини? Своїми фотовраженнями ділиться Євгенія Швіц. Журналістка з Одеси кілька тижнів стажувалася на Deutsche Welle. (25.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Пенсії в Німеччині: від чого залежать і який мінімум  

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