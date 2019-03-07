Де німці живуть у старості і скільки це коштує

У Німеччині близько 17,5 мільйона жителів перетнули 65-річний віковий рубіж. Це - понад 20 відсотків населення країни. Наша добірка - про те, яким формам проживання надають перевагу німецькі пенсіонери.

Будинки для літніх людей

У 2017 році (це найсвіжіші дані такого роду) у Німеччині нараховувалося 14,5 тисячі будинків для людей похилого віку. Існує три основні типи подібних установ: Altenwohnheim (його мешканці ведуть своє домашнє господарство, здебільшого здатні обслуговувати себе самостійно і допомогу з доглядом отримують лише в обмеженому обсязі), Altenheim (його мешканці потребують лише незначного стороннього догляду, але можуть розраховувати на регулярну допомогу з прибирання приміщення, організації харчування та ведення домашнього господарства), Altenpflegeheim (тут здійснюється стаціонарний догляд за безпомічними людьми, які можуть розраховувати на сторонню допомогу цілодобово). Такі будинки для людей похилого віку, як Altenpflegeheim, особливо розповсюджені у Німеччині.

Доля муніципальних установ такого роду складає на ринку лише п'ять відсотків. Діяльність більшості будинків для літніх людей фінансується некомерційними та благодійними організаціями. Вартість проживання у німецькому будинку для людей похилого віку у середньому по країні складає 1700 євро на місяць.

Будинок для літніх людей - задоволення не з дешевих

Своє проживання у будинку для літніх людей пенсіонери частково сплачують самі, а частково ці витрати покриває страхування. Обсяг особистого внеску залежить від фінансового становища людини. У будь-якому випадку, проживання навіть у недорогому німецькому будинку для літніх людей обійдеться щонайменше у 1000 євро на місяць - тим більше, що витрати на ремонт таких установ і їхнє обслуговування пенсіонери повинні покривати з власних накопичень.

Спеціально обладнані квартири

Втім, форми проживання літніх німців за останні десятиліття сильно змінилися. Переважна більшість німецьких пенсіонерів (2,59 мільйона з 3,41 мільйона тих, хто потребує постійного догляду) живуть сьогодні окремо і про переїзд до будинку для людей похилого віку навіть не думають. Оптимальний варіант для проживання - Seniorenresidenz. Це спеціально споруджені для літніх людей житлові комплекси, де забезпечена можливість безбар'єрного пересування. У кожного мешканця тут окрема квартира (Seniorenwohnung), де створені умови для комфорту і безпеки літньої людини. Всі кімнати розташовані на одному рівні: ані сходів, ані порогів немає. Ванни або душові кабінки обладнані спеціальними сидіннями і поручнями.

Як правило, таке житло будується у місцях з гарною інфраструктурою, у пішій досяжності до аптек, супермаркетів, поліклінік. Чи варто говорити про те, що проживання у подібних умовах обходиться недешево: оренда найскромнішої квартири у комплексі Seniorenresidenz коштує щонайменше 1500 євро на місяць. А найчастіше ціна доходить до декількох тисяч євро на місяць.

Супроводжуване проживання

Альтернативою будинку для літніх може стати і так зване "супроводжуване проживання" (Betreutes Wohnen). Літні люди, які потребують догляду, проживають самостійно в окремих, але спеціально обладнаних, адаптованих під їхні потреби квартирах. При цьому людині прямо вдома надаються необхідні послуги з боку "служб супроводу" - медичних установ, соціальних організацій, клінінгових фірм.

Іншими словами, йдеться не тільки про регулярні контрольні візити соціальних і медичних працівників. Людина може також розраховувати на допомогу по господарству, як то прибирання приміщень, прання або прасування білизни, а також на доставку їй додому їжі. У приміщеннях квартири є кнопки екстреного виклику медичного персоналу. За допомогою можна звертатися в будь-який час доби і в будь-який день.

Нерідко у таких житлових комплексах створюються приміщення загального користування, куди можна вийти, щоб поспілкуватися з сусідами, обговорити останні новини, пограти в настільні ігри, помузикувати. Це робиться для того, щоб самотні люди не нудьгували, не замикалися у чотирьох стінах і не втрачали смак до життя. Вартість оренди житла у таких комплексах приблизно така ж, як і в Seniorenresidenz.

Гуртожитки для літніх людей

А буває і таке: кілька самотніх пенсіонерів, яких об'єднують спільні погляди і інтереси, знімають окрему квартиру і живуть у ній усі разом, як одна сім'я. У кожного окрема кімната, де в будь-який момент можна усамітнитися. Ну, а бажаючі поспілкуватися збираються на кухні або у вітальні і разом готують їжу, дивляться телевізор, обмінюються новинами, розмовляють, влаштовують свята.

Студенти часом живуть з пенсіонерами та допомагають їм

Такі гуртожитки для літніх людей (Senioren-Wohngemeinschaft, WG) користуються у Німеччині дедалі більшою популярністю. І це зрозуміло: їхні мешканці відчувають себе частиною спільноти, де у скрутну хвилину можна розраховувати на підтримку і де ніхто не відчуває себе покинутим напризволяще. Не кажучи про те, що така форма проживання допомагає заощадити чимало грошей.

Під одним дахом зі студентом

"Житло за допомогу" ("Wohnen für Hilfe") - так називається концепція житла, яка в останні десятиліття поширилася в багатьох містах Німеччини. Суть її полягає у тому, що людина, яка залишилася на старості років сама і живе у будинку або квартирі великої площі, здає частину житла студентам.

У цьому випадку молоді люди беруть участь лише в оплаті комунальних послуг. Все інше - безкоштовно, але за умови, що квартирант надаватиме допомогу у веденні домашнього господарства: здійснювати покупки, робити прибирання, гуляти з собакою. Кількість годин роботи залежить від метражу орендованої кімнати. Припустимо, якщо її площа складає 15 квадратних метрів, студент повинен відпрацювати 15 годин на місяць. У ситуації, коли вартість оренди житла у великих містах Німеччини є високою, такі гуртожитки користуються великим попитом.

Дивитись відео 01:33 Поділитись Пенсії в Німеччині: від чого залежать і який мінімум (14.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3A5xh Пенсії в Німеччині: від чого залежать і який мінімум