Де в Європі закріпилися праві популісти

Німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) надалі посилює свої позиції у німецькій політиці. На цьогорічних виборах у східнонімецьких землях Тюрингія та Бранденбург партія посіла друге місце, здобувши понад 20 відсотків голосів і випередивши консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). На партійному з'їзді, який відбувся 30 листопада у нижньосаксонському Брауншвейгу, партійне керівництво заговорило про перехід до тактики з прицілом на участь у владних коаліціях. Утім, поки всі інші провідні німецькі партії виключають співпрацю з АдН- як на федеральному, так і на земельному рівнях. Як тим часом змінюють партійний ландшафт праві популісти в інших європейських країнах?

Лідер "Шведських демократів" Джиммі Акесон зовні нагадує не неонациста, а "привітного зятя"

Популярність "Шведських демократів"

Такого у шведській політиці ще не було: згідно з останніми даними опитувань громадської думки, партія "Шведські демократи", яка має жорстку позицію у питаннях імміграції, вийшла на перше місце. При цьому праві популісти випередили соціал-демократів, які, здавалося, вже цілу вічність були лідерами симпатій виборців. Причиною такого повороту, схоже, стала хвиля брутальних кримінальних розбірок, які влаштовують між собою злочинні клани з різних груп мігрантів. "Шведські демократи" закидають уряду у цьому питанні бездіяльність. Тривалий час шведські праві популісти, чимало з яких мають неонацистське політичне минуле, мали доволі негативну репутацію. Однак відколи партію очолив Джиммі Акесон, який підтримує імідж "привітного зятя", вона дедалі менше відлякує поміркованих виборців.

Кримінальні банди як формула успіху

Перші вражаючі успіхи "Шведських демократів" датовані 2015 роком, коли країна прийняла рекордну кількість біженців, прийнявши у перерахунку до кількості населення більш мігрантів, ніж будь-яка інша країна ЄС. На минулих парламентських виборах 2018 року вонистали третьою за розміром фракцією. На муніципальному і регіональному рівнях співпраця з правими популістами вже перестала бути табу для центристів і правоцентристів.

Іспанська Vox проти каталонського сепаратизму

Іспанська Vox заробляє політичні бали на протиставленні себе сепаратистам

Партія "Вокс" (vox - іспанською "голос") звеличує колишнього іспанського диктатора Франциско Франко і виступає проти ініційованої лівими політиками та захисниками тварин заборони боїв биків, які критикують за жорстокість. Крім того, у програмі "Вокс" повний "джентльменський набір" гасел правого популіста: від опору гомосексуальним шлюбам і протидії фемінізму до боротьби з міграцією з Африки. Небувалі успіхи радикальних правих в Іспанії підігріває каталонський сепаратизм. "Вокс" у дебатах про те, як бути з каталонцями, які хочуть незалежності, займає найбільш жорстку позицію. Це принесло партії небачені 15 відсотків голосів виборців і третє місце на нещодавніх виборах. Прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса молодий лідер "Вокс" Сантьяго Абаскаль звинувачує - не більше, не менше - у державній зраді. Правопопулістську партію 2013 року заснували вихідці з консервативної Народної партії. Поки в іспанському парламенті до коаліції правими популістами йти ніхто не хоче. Тим часом формування уряду в Іспанії стає дедалі складнішим, вже кілька дострокових виборів не принесли політичної стабільності.

Данська народна партія: обгін справа

Правопопулістська Данська народна партія навіть не мусить бути у владі, щоб її жорстка критика міграційної політики стала мейнстрімом у Данії. Її перейняли навіть соціал-демократи. Під час виборчої кампанії цього літа вони нічим не поступалися у жорсткості своїх гасел щодо міграційної політики правим популістам, а подекуди пішли навіть далі. Соціал-демократи, зокрема, вимагають проводити перевірку заяв на отримання притулку від мігрантів за межами ЄС, тобто до того, як людина опиниться на території спільноти. Ще одна вимога: прив’язати гуманітарну допомогу третім країнам до їхньої готовності приймати назад мігрантів, яким було відмовлено у притулку в ЄС. Така тактика - праві гасла у міграційній політиці у комбінації з лівими гаслами у соціальних питаннях - дала результат: соціал-демократи перемогли, усунувши від влади консервативно-ліберальний уряд. Консерватори - Народна партія – зазнали повного провалу, погіршивши свій результат з 21 до 9 відсотків голосів.

Безапеляційно домагаючись виходу з ЄС, Борис Джонсон перетягнув левову частку виборців партії Brexit

Навіщо ще потрібна партія Brexit?

Жодна інша правопопулістська партія Європи не переживала такого стрімкого злету і падіння, як партія Brexit у Великобританії. Заснована на початку 2019 року, на минулих виборах до Європарламенту у травні вона здобула перше місце у Великобританії, випередивши "титанів" британської політики - консерваторів і лейбористів. Вся програма партії при цьому вкладається у її назву: її головна і, як багатьом здається, єдина мета - беззастережний і якнайшвидший вихід з ЄС. Однак відколи новий прем’єр-консерватор Борис Джонсон взяв прямий і безапеляційний курс на вихід з Євросоюзу, на дострокових виборах, які відбудуться 12 грудня, партія Brexit опинилася у скруті. Консерватори, за даними опитувань, мають підтримку близько 40 відсотків виборців, а партія Brexit - менше п'яти, а за деякими опитуваннями всього лише два відсотки. Схоже, ця партія втратила в очах виборців будь-який сенс.

Австрійська АПС на руїнах "Ібіци"

Лідер Австрійської партії свободи (АПС) Ганс-Крістіан-Штрахе (Heinz-Christian Strache) зазнав краху через те, за що дуже активно критикував політичних опонентів - через корупцію. На відео, знятому прихованою камерою на іспанському острові Ібіца, Штрахе разом зі своїм соратником Йоганном Ґуденусом (Johann Gudenus) домовлялися з жінкою, яка видавала себе за племінницю російського олігарха, про преференції у бізнесі в обмін на фінансову підтримку АПС. Штрахе довелося піти у відставку. Попри те що правоцентристська коаліція з Австрійської народної партії (АНП) та АПС на той момент мала широку підтримку у суспільстві. Зокрема, через жорстку політику у питаннях міграції.

Італія: "Ліга" вичікує на слушний момент

Матео Сальвіні, колишній міністр внутрішніх справ Італії і лідер правопопулістської партії "Ліга", був надто самовпевнений. У серпні він розвалив коаліцію з "Рухом п'яти зірок" і зробив ставку на дострокові вибори. Згідно з опитуваннями, "Ліга" на той момент значно випереджала "зірок" на той момент. Однак план Сальвіні не спрацював - колишні партнери по коаліції змогли домовитися про формування нового уряду з соціал-демократами. Один з наслідків такого розвитку подій: жорстку політику щодо мігрантів, яку сповідував Сальвіні, було дещо послаблено. Тим часом "Ліга" продовжує сподіватися на повернення до влади. Адже новий уряд погрузає у суперечках. Опитування демонструють велику перевагу "Ліги" над конкурентами: партію Сальвіні підтримують близько 33 відсотків виборців, соціал-демократів 19, а "зірок" - 17 відсотків. Схоже, повернення "Ліги" до влади - лише питання часу.