 Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.05.2020

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Політика й суспільство

Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (відео)

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію?

Karpaten Ukraine (DW/N. Zotova)

Як врятувати літню відпустку під час пандемії?

Океани і гори, відомі світові столиці й безмежні простори заповідних територій. В умовах пандемії і зупиненого міжнародного авіасполучення місця, зняті тревелблогеркою Яною Метьолкіною, виглядають ще більше недосяжними. Дівчина відвідала вже понад 50 країн. Із послабленням карантину та наближенням літа Яна, як і мільйони інших українців, знову задумалася над цілями для літнього відпочинку. Цього року тревелблогерка планує провести його не менш яскраво, але - подорожуючи Україною. Де і як відпочити цього літа без загрози для здоров'я?


 

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Наслідки пандемії: чи варто очікувати буму внутрішнього туризму в Україні?

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