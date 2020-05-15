Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (відео)

Закриті кордони і відсутнє міжнародне авіасполучення можуть стати шансом для розвитку внутрішнього туризму в Україні. Де можуть відпочити українці цього літа і який формат відпустки найбезпечніший з огляду на епідемію?
Океани і гори, відомі світові столиці й безмежні простори заповідних територій. В умовах пандемії і зупиненого міжнародного авіасполучення місця, зняті тревелблогеркою Яною Метьолкіною, виглядають ще більше недосяжними. Дівчина відвідала вже понад 50 країн. Із послабленням карантину та наближенням літа Яна, як і мільйони інших українців, знову задумалася над цілями для літнього відпочинку. Цього року тревелблогерка планує провести його не менш яскраво, але - подорожуючи Україною. Де і як відпочити цього літа без загрози для здоров'я?
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