 Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.07.2018

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Політика й суспільство

Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць через конфлікт українських туроператорів з перевізниками триває туристичний колапс.

Ukraine Boryspil Flughafen (Picture alliance/NurPhoto/STR)

Аеропорт "Бориспіль"

Одні  не можуть вилетіти, інші - радіють, що нарешті повернулися додому. Сезон відпусток щойно почався, а відпочинок багатьох українців уже зіпсований. Через конфлікт між деякими туроператорами та їхніми авіаперевізниками вильоти або затримуються, або їх переносять до іншого аеропорту чи, навіть, міста. А деякі рейси взагалі скасовують. Який вихід?

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Докладно

Ukraine Boryspil Flughafen (Picture alliance/NurPhoto/STR)

Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць триває туристичний колапс.  

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