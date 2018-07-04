Дешеві турпутівки як пастка: хто винен і що робити? (відео)

Замість відпочинку на морському узбережжі - зали очікування в аеропортах. Вже майже місяць через конфлікт українських туроператорів з перевізниками триває туристичний колапс.
Одні не можуть вилетіти, інші - радіють, що нарешті повернулися додому. Сезон відпусток щойно почався, а відпочинок багатьох українців уже зіпсований. Через конфлікт між деякими туроператорами та їхніми авіаперевізниками вильоти або затримуються, або їх переносять до іншого аеропорту чи, навіть, міста. А деякі рейси взагалі скасовують. Який вихід?
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