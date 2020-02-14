Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео)

Український уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: далеко не всі отримають дешеві кредити.
Команда президента Зеленського декларує амбітну мету зростання економіки до 5-9% річних. І дуже розраховує на дрібних та середніх підприємців. Тому й виділяє на дешеві кредити для них два мільярди гривень як компенсацію банкам за зниження відсоткової ставки. Банки кредитують інвестиційні проекти, зокрема, придбання, модернізацію основних засобів, ремонт виробничих приміщень. Та чи всі зможуть скористатися кредитами під 5-7-9% річних?
Уряд України оголосив про запуск програми доступного кредитування бізнесу, а також відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми. (03.02.2020)
Українцям, які мешкають за кордоном, влада пропонує кредити на розвиток бізнесу зі ставкою від п'яти відсотків, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи програму "Повертайся і залишайся". (03.12.2019)