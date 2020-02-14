Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео)

Команда президента Зеленського декларує амбітну мету зростання економіки до 5-9% річних. І дуже розраховує на дрібних та середніх підприємців. Тому й виділяє на дешеві кредити для них два мільярди гривень як компенсацію банкам за зниження відсоткової ставки. Банки кредитують інвестиційні проекти, зокрема, придбання, модернізацію основних засобів, ремонт виробничих приміщень. Та чи всі зможуть скористатися кредитами під 5-7-9% річних?



