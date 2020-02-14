 Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео) | Усі сюжети | DW | 17.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Усі сюжети

Дешеві кредити для українських підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (відео)

Український уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: далеко не всі отримають дешеві кредити.

Дешеві кредити прагнуть отримати близько 17 тисяч підприємців (NBU/Y. Serhiienko)

Дешеві кредити прагнуть отримати близько 17 тисяч підприємців

Команда президента Зеленського декларує амбітну мету зростання економіки до 5-9% річних. І дуже розраховує на дрібних та середніх підприємців. Тому й виділяє на дешеві кредити для них два мільярди гривень як компенсацію банкам за зниження відсоткової ставки. Банки кредитують інвестиційні проекти, зокрема, придбання, модернізацію основних засобів, ремонт виробничих приміщень. Та чи всі зможуть скористатися кредитами під 5-7-9% річних?


 

DW.COM

Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу

Уряд України оголосив про запуск програми доступного кредитування бізнесу, а також відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми. (03.02.2020)  

Україна запускає програму "Повертайся і залишайся"

Українцям, які мешкають за кордоном, влада пропонує кредити на розвиток бізнесу зі ставкою від п'яти відсотків, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи програму "Повертайся і залишайся". (03.12.2019)  

Зниження облікової ставки: чи слід очікувати буму кредитування в Україні

Нацбанк України планує суттєво знизити облікову ставку у 2020 році. Комерційні банки, відповідно, мають відкоригувати свої пропозиції по кредитах. DW з'ясовувала, чи призведе це до буму кредитування у країні. (13.01.2020)  

Аудіо й відео до теми

Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019)  

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)  

Також за темою

Дешеві кредити для підприємців: що криється за ставкою у 5-7-9%? (14.02.2020) 14.02.2020

Уряд виділив два мільярди гривень на компенсацію відсоткової ставки банкам, які видаватимуть підприємцям кредити під 5-7-9% річних. Підприємці, однак, не в захваті: через специфічні умови далеко не всі з 17 тисяч бажаючих отримають дешеві кредити.