 Децентралізація по-британськи за принципом ″зроби все сам″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.03.2019

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Політика й суспільство

Децентралізація по-британськи за принципом "зроби все сам" (відео)

Мешканці англійського Хоуса вважають своє селище столицею самоврядування. Тут живуть за принципом "зроби все сам". Дивіться репортаж DW про децентралізацію по-британськи.

Селище Хоуc у Північному Йоркширі

Селище Хоуc у Північному Йоркширі

Селище Хоуc у Північному Йоркширі можна назвати трохи відлюдним, але аж ніяк не сонним. Це заслуга члена місцевої ради Джона Блекі. Свого часу тут хотіли закрити і пошту, і заправку, і бібліотеку, і автобусне підприємство. Але все, як і раніше, працює. Громада взяла управління в свої руки. Саме так село хоче кинути виклик "брексіту".

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Koментар: Після саміту ЄС - закон бутерброда й Brexit

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Аудіо й відео до теми

Чим Brexit обернувся для поляків у Великобританії (11.01.2018)  

Brexit: емоції провалу (16.01.2019)  

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Мешканці англійського Хоуса називають своє селище столицею самоврядування. Тут живуть за принципом "зроби все сам". Дивіться, як виглядає децентралізація по-британськи у репортажі DW.

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Докладно

Fahne Ukraine und EU (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

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