Децентралізація по-британськи за принципом "зроби все сам" (відео)

Селище Хоуc у Північному Йоркширі можна назвати трохи відлюдним, але аж ніяк не сонним. Це заслуга члена місцевої ради Джона Блекі. Свого часу тут хотіли закрити і пошту, і заправку, і бібліотеку, і автобусне підприємство. Але все, як і раніше, працює. Громада взяла управління в свої руки. Саме так село хоче кинути виклик "брексіту".