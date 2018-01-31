Дефіцит держбюджету України в 2019 році склав 78 мільярдів гривень

Державний бюджет України за 2019 рік зведено з дефіцитом 78,05 мільярда гривень за встановленої в держбюджеті верхньої межі у 91,13 мільярда гривень. Зокрема за загальним фондом дефіцит склав 68,85 мільярда за верхньої межі у 69,62 мільярда гривень, повідомляє у вівторок, 28 січня, агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на уточнені дані українського Держказначейства.

У перші дні цього року міністерство фінансів України з посиланням на оперативні дані Держказначейства повідомило про дефіцит держбюджету минулого року в 72,4 мільярда гривень, або 1,8 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП).

Дефіцит державного бюджету України за 2019 рік було практично повністю профінансовано за рахунок запозичень, бо надходження від приватизації становили лише 0,55 мільярда гривень, тобто 3,2 відсотка від початкового бюджетного завдання.

Держборг: у гривні - зменшився, у доларах - збільшився

Тим часом міністерство фінансів України повідомляє про зменшення сукупного державного боргу України у національній валюті. "За 2019 рік сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 7,84 відсотка, або на 170,2 мільярда гривень, до рівня 1 998,3 мільярда гривень", - повідомляє пресслужба міністерства.

Водночас в еквіваленті в іноземній валюті державний та гарантований державою борг зріс на 7,71 відсотка і на кінець року сягнув 84,4 мільярда доларів. Як пояснюють у міністерстві, коливання суми державного боргу зумовлено, зокрема, зміцненням національної валюти (станом на 31 грудня 2018 року курс становив 27,7 гривень за долар, а 31 грудня 2019 року - 23,7 гривень за долар).

Відношення державного та гарантованого державою боргу до прогнозного ВВП на кінець 2019 року становить близько 50 відсотків, а державного боргу - 44 відсотки порівняно з 60,9 відсотка та 52,3 відсотка на кінець 2018 року відповідно.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу торік становили 345,2 мільярда гривень, з обслуговування - 119,2 мільярда гривень.

Нагадаємо, в ухвалений у листопаді 2018 року держбюджет на 2019 рік було закладено зростання ВВП на три відсотки й рівень інфляції у 7,4 відсотка.