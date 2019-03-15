Десятки тисяч школярів в Берліні виступили на захист клімату

Понад 20 тисяч підлітків і молодих людей зібралися в п'ятницю, 29 березня, біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, де в рамках акції руху Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього") виступила шведська школярка і екоактівістка Грета Тунберг, яка бореться проти зміни клімату в світі.

"Коли ми говоримо, що турбуємося про майбутнє нашої цивілізації, вони гладять нас по голівці і кажуть: "Не хвилюйся, все буде добре", - звернулася Тунберг до присутніх. - Однак ми повинні хвилюватися, ми повинні панікувати. І під панікою я не маю на увазі - бігати і кричати. Я​ маю на увазі - вийти з нашої зони комфорту, оскільки в період кризи ви міняєте свою поведінку".

16-річна Тунберг протягом декількох місяців щоп'ятниці замість уроків в школі виходить на пікет із захисту клімату. У 2018 році дівчину з синдромом Аспергера внесли в список 25-и найвпливовіших підлітків світу.

До акцій Грети Тунберг приєдналися тисячі школярів. Замість того, щоб по п'ятницях відвідувати заняття, вони проводять демонстрації під девізом Fridays for Future. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в цілий протестний рух по всьому світу.

Тільки в Німеччині існує 155 таких груп. Про свої акції учасники екологічного руху розповідають в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter і на різних платформах в інтернеті, в тому числі Reddit і Flickr. На Youtube у руху є свій канал. На Spotify - подкаст. Близько 12 тисяч вчених з Німеччини, Австрії та Швейцарії підписали петицію на підтримку цього екологічного руху.