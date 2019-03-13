Десятки тисяч французів протестували проти насильства в сім'ї

Масштабні акції проти вбивства жінок пройшли у багатьох містах країни. У Франції вже не один місяць тривають жваві суспільні дискусії на цю тему.
Десятки тисяч французів вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни, щоб у такий спосіб висловити протест проти домашнього насильства, внаслідок якого щороку гине понад сто жінок. Під час проведених у суботу, 23 листопада, демонстрацій багато активістів несли плакати з закликами покласти край цьому ганебному суспільному явищу, передає агенція новин dpa з посиланням на французькі ЗМІ.
Загалом цього дня по країні провели 30 таких акцій, до яких приєдналося близько 70 організацій, політичних партій, спілок та асоціацій. Лише акція в Парижі зібрала, за підрахунками ЗМІ, близько 49 тисяч учасників, передає агенція новин AFP.
У Франції проблема насильства над жінками є досить гострою. Згідно з офіційними даними, лише торік від рук своїх нинішніх чи колишніх чоловіків або партнерів загинула 121 жінка. З початку цього року в країні зафіксували 116 аналогічних випадків, повідомляє AFP.
Вже кілька місяців у французькому суспільстві триває жвава дискусія щодо цієї проблематики, ініційована урядом.
Кабінет міністрів схвалив створення коллцентру на 169 співробітників, який допомагатиме жертвам насильства в родині. Поліція за 1,5 місяця здійснила 7000 виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. (06.11.2019)
"За закритими дверима було багато жорстокості, страху, знецінення - всього того, що варто було б не лише винести з хати, як виносять сміття, а й залишити десь поза своїм життям", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW. (29.10.2019)