 Десятки тисяч французів протестували проти насильства в сім′ї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Новини

Десятки тисяч французів протестували проти насильства в сім'ї

Масштабні акції проти вбивства жінок пройшли у багатьох містах країни. У Франції вже не один місяць тривають жваві суспільні дискусії на цю тему.

Акція протесту проти насильства над жінками

Учасники акцій протесту засудили домашнє насильство та вбивства жінок

Десятки тисяч французів вийшли на вулиці Парижа та інших міст країни, щоб у такий спосіб висловити протест проти домашнього насильства, внаслідок якого щороку гине понад сто жінок. Під час проведених у суботу, 23 листопада, демонстрацій багато активістів несли плакати з закликами покласти край цьому ганебному суспільному явищу, передає агенція новин dpa з посиланням на французькі ЗМІ.

Акція протесту проти насильства над жінками

На акцію в Парижі вийшли десятки тисяч людей

Загалом цього дня по країні провели 30 таких акцій, до яких приєдналося близько 70 організацій, політичних партій, спілок та асоціацій. Лише акція в Парижі зібрала, за підрахунками ЗМІ, близько 49 тисяч учасників, передає агенція новин AFP.

У Франції проблема насильства над жінками є досить гострою. Згідно з офіційними даними, лише торік від рук своїх нинішніх чи колишніх чоловіків або партнерів загинула 121 жінка. З початку цього року в країні зафіксували 116 аналогічних випадків, повідомляє AFP.

Вже кілька місяців у французькому суспільстві триває жвава дискусія щодо цієї проблематики, ініційована урядом.

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Катерина Бабкіна: Дрижи, але форс держи

"За закритими дверима було багато жорстокості, страху, знецінення - всього того, що варто було б не лише винести з хати, як виносять сміття, а й залишити десь поза своїм життям", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW. (29.10.2019)  

ЄСПЛ вимагає від РФ покращити захист жінок від домашнього насильства

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Аудіо й відео до теми

За що борються жінки у Німеччині (13.03.2019)  

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