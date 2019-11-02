Десятки тисяч протестують у Гонконгу через смерть студента

Після смерті 22-річного студента у Гонконгу поновилися масові демонстрації за участю десятків тисяч осіб. Про це у суботу, 9 листопада, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Протестувальники таким чином віддали шану активісту протестного руху Алексу Чоу, про смерть якого стало відомо у п'ятницю, 8 листопада. Учасники акції були одягнені переважно у чорне й вимагали незалежного розслідування обставин його загибелі.

Наразі відомо, що Чоу отримав важкі травми внаслідок падіння з третього на другий рівень автомобільного паркінгу неподалік від місця, де правоохоронцями було розпилено сльозогінний газ.

Протести через смерть активіста тривають вже другий день. Напередодні у них взяли участь тисячі людей. Частина акцій при цьому завершилася сутичками із поліцією: демонстранти блокували вулиці, зводили барикади та трощили станції метро.

Водночас у суботу правоохоронці затримали щонайменше трьох депутатів місцевого парламенту, які належать до опозиції. Також повідомляється, що ще четверо депутатів отримали повідомлення з вимогою прийти до поліцейських відділків. Причиною затримання називають участь депутатів у бійці під час парламентського засідання у травні цього року, коли опозиціонери намагалися заблокувати ухвалення скандального закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади.

Саме цей законопроект й спричинив у Гонконгу, який є спеціальним адміністративним районом КНР, хвилю протестів, що тривають з червня цього року. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. 23 жовтня в місцевому парламенті Гонконгу офіційно відкликали законопроєкт, який би дозволив екстрадицію правопорушників, однак протести це не спинило.