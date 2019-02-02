 Десятки тисяч людей вийшли на протести у Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Десятки тисяч людей вийшли на протести у Франції

За закликом профспілок десятки тисяч французів вимагали збільшення заробітної плати, зниження плати за навчання та справедливих податків.

Демонстрація у Марселі

Демонстрація у Марселі

Десятки тисяч людей вийшли у вівторок, 5 лютого, на вулиці Франції за закликом профспілок, протестуючі проти "соціальних негараздів". Вони вимагають збільшення заробітної плати, зниження плати за навчання та справедливих податків. До страйку, в якому взяли участь, у тому числі, і "жовті жилети", закликали одразу кілька профспілок.

За даними великої профспілки CGT, загалом у страйку взяли участь близько 300 тисяч учасників. Вона повідомила, що лише у Парижі на демонстрацію вийшли близько 30 тисяч людей, поліція заявила про 18 тисяч учасників. У столиці було закрито Ейфелеву вежу, оскільки співробітники брали участь у мітингу. 

Жовті жилети на демонстрації профспілок у Марселі

"Жовті жилети" на демонстрації профспілок у Марселі

Кількість мітингарів у Марселі склала близько 5200, у Ліоні на вулиці вийшли 4300 осіб. Також акції відбулись у Страсбурзі, Кані, Гаврі, Клермон-Феррані, Турі та інших містах. В акціях взяло участь багато студенів. "Сьогодні успіх, який вимагає більшого", - сказав голова CGT Філіп Мартінес, передає агенція AFP. Він додав, що радий участі "жовтих жилетів" в акції.

Голова профспілки CGT Філіп Мартінес

Голова профспілки CGT Філіп Мартінес

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести. Аби заспокоїти протести, Макрон запустив цього місяця серію загальнонаціональних дебатів

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


.

Дивитись відео 03:14
Now live
03:14 хв

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)

DW.COM

У Франції на акції "жовтих жилетів" прийшли тисячі людей

Протестувальники вимагають від поліції припинити використовувати проти них гумові кулі. Правоохоронці звинувачують мітингарів у вандалізмі та нападах. (02.02.2019)  

Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів

У відповідь на протести "жовтих жилетів" Еммануель Макрон написав "лист до французів" із пропозицією національних дебатів задля вирішення низки соціально-економічних питань. (14.01.2019)  

Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи"

На вулиці французької столиці вийшли десять тисяч людей, які незадоволені насильством з боку "жовтих жилетів", протести яких тривають вже 11 тижнів. (27.01.2019)  

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест? (11.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Протести "жовтих жилетів": Макрон безсилий? (12.12.2018)  

Також за темою

Paris Protest Gelbwesten

У Франції відновилися протести "жовтих жилетів": десятки тисяч учасників 26.01.2019

Антиурядові акції тривають у Франції одинадцяті вихідні поспіль. Протестувальники планують провести у Парижі "жовту ніч".

Frankreich Gelbwestenprotest in Paris

У Франції розпочалися чергові протести "жовтих жилетів" 19.01.2019

Організатори протесту "жовтих жилетів" обіцяли вивести на вулиці до одного мільйона учасників. По всій країні за порядком стежитимуть 80 тисяч силовиків та правоохоронців.

Frankreich Rotschals -Protest in Paris

Париж: проти "жовтих жилетів" протестують "червоні шарфи" 27.01.2019

На вулиці французької столиці вийшли десять тисяч людей, які незадоволені насильством з боку "жовтих жилетів", протести яких тривають вже 11 тижнів.

Реклама

Докладно

Уляна Супрун

Чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра

Що означає на практиці відсторонення Уляни Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я? 

Єврокомісія хоче заблокувати злиття виробників залізничних потягів

ЄК блокує злиття залізничних бізнесів Siemens та Alstom

Створення великої компанії після злиття залізничних бізнесів Siemens та Alstom негативно вплине на конкуренцію. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  