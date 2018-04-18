 Десятки тисяч демонстрантів знову вийшли на антиурядові протести в Гонконзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Новини

Десятки тисяч демонстрантів знову вийшли на антиурядові протести в Гонконзі

Десятки тисяч людей знову вийшли на вулиці Гонконга, щоб висловити протест проти місцевої адміністрації, закидаючи їй лояльність до Пекіна.

Акція протесту в Гонконзі поблизу вокзалу, 7 липня 2019 року

Акція протесту в Гонконзі поблизу вокзалу, 7 липня 2019 року

У Гонконзі десятки тисяч людей у неділю,7 липня вийшли на унтиурядовий протест . Вони закидають місцевій адміністрації під керівництвом Керрі Лам надмірну лояльність до Пекіна.

За підрахунками поліції, в протесті взяли участь 56 тисяч осіб. Однак організатори кажуть про 230 тисяч учасників. Акція протесту закінчилася перед вокзалом, який сполучає Гонконг з материковим Китаєм. Багато хто розглядає цей вокзал як символ неправомірного впливу Китаю на Гонконг, оскільки у його митній зоні та на перонах діють китайські закони.

Мітингарі через Bluetooth надсилали на розташовані в районі вокзалу мобільні телефони повідомлення зі своїми вимогами та гаслами. "Ми сподіваємося, що вони (мандрівники. - Ред.) візьмуть із собою у Китай наші вимоги", - цитує агенція новин AFP одного з протестувальників. Акція протесту призвела до значних затримок у русі поїздів.

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Нагадаємо, останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам підтримувала законопроєкт про екстрадицію.

Також через протести погіршилися відносини між Великобританією та Китаєм. У Пекіні звинувачують Лондон у "нахабному втручанні" та порадили припинити його або ж ризикувати "подальшим погіршенням" відносин з Пекіном. Своєю чергою глава британського МЗС Джеремі Хант заявив, що китайському уряду необхідно цінувати та поважати угоду між КНР і Великобританією щодо Гонконгу. 

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