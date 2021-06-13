 Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2021

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Новини

Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару

На вулиці бразильських міст вийшли десятки тисяч демонстрантів, щоб виступити проти політики президента країни Жаіра Болсонару щодо пандемії коронавірусу.

Акція протесту проти Жаіра Болсонару в Ріо-де-Жанейро

Акція протесту проти Жаіра Болсонару в Ріо-де-Жанейро

Десятки тисяч бразильців вийшли в суботу, 19 червня, на вулиці понад 20 міст з протестом проти політики президента Бразилії Жаіра Болсонару щодо пандемії коронавірусу. Цього ж дня загальна кількість померлих від COVID-19 сягнула в країні півмільйона осіб. Більше жертв коронавірусу, згідно з офіційними даними, лише в США.

Протестувальники несли плакати з кількістю померлих - "500 000", а також з гаслами "Геть Болсонару", "Уряд голоду та безробіття", "Вакцинуйте зараз". Нагадаємо, що Болсонару неодноразово применшував небезпеку COVID-19 та навіть називав хворобу "маленьким грипом".

Лише 19 червня міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про 82 888 нових випадків інфікування та 2301 одного померлого за добу. Загалом за весь час пандемії в країні заразилися коронавірусом 17,9 мільйона осіб. 

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Критики закидають владі повільну масову вакцинацію та небажання застосовувати нові карантинні обмеження. В країні працюють крамниці, ресторани та бари, люди ходять вулицями без масок. Водночас у більшості бразильських штатів заповненість палат інтенсивної терапії перевищує 80 відсотків.

З 212-мільйонного населення Бразилії щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали 29 відсотків жителів. 11,36 відсотка населення повністю вакциновані.

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