Десятки тисяч бразильців вийшли на протест проти Болсонару

Десятки тисяч бразильців вийшли в суботу, 19 червня, на вулиці понад 20 міст з протестом проти політики президента Бразилії Жаіра Болсонару щодо пандемії коронавірусу. Цього ж дня загальна кількість померлих від COVID-19 сягнула в країні півмільйона осіб. Більше жертв коронавірусу, згідно з офіційними даними, лише в США.

Протестувальники несли плакати з кількістю померлих - "500 000", а також з гаслами "Геть Болсонару", "Уряд голоду та безробіття", "Вакцинуйте зараз". Нагадаємо, що Болсонару неодноразово применшував небезпеку COVID-19 та навіть називав хворобу "маленьким грипом".

Лише 19 червня міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про 82 888 нових випадків інфікування та 2301 одного померлого за добу. Загалом за весь час пандемії в країні заразилися коронавірусом 17,9 мільйона осіб.

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Критики закидають владі повільну масову вакцинацію та небажання застосовувати нові карантинні обмеження. В країні працюють крамниці, ресторани та бари, люди ходять вулицями без масок. Водночас у більшості бразильських штатів заповненість палат інтенсивної терапії перевищує 80 відсотків.

З 212-мільйонного населення Бразилії щонайменше одне щеплення від коронавірусу отримали 29 відсотків жителів. 11,36 відсотка населення повністю вакциновані.