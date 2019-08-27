Десятки мігрантів зникли безвісти після аварії човна біля Лівії

У Середземному морі біля узбережжя Лівії затонув човен з мігрантами на борту. Внаслідок аварії кількість осіб, яких вважають зниклими безвісти, сягнула 40-ка, повідомляє агенція dpa з посиланням на Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у вівторок, 27 серпня.

Водночас у береговій охороні Лівії стверджують, що знайдено п'ять тіл і врятовано 65 мігрантів. За оцінками берегової охорони Лівії, на борту судна перебували близько 90 людей, і рятувальники продовжують пошуки 15-20 осіб. Врятовані мігранти були із Судану, Єгипту, Марокко та Тунісу.

Раніше організація Alarm Phone вже повідомляла про можливу аварію човна у Середземному морі. В цій організації підтримували зв'язок із кораблем, на борту якого перебували близько сотні мігрантів, повідомила організація у Twitter.

"Ще одна аварія човна? Вночі, близько 3.30 ранку, нам зетелефонували з човна біля узбережжя Лівії, на борту якого були до 100 осіб. Вони виплили з Аль-Хумса приблизно на 3 години раніше. Вони сильно переживали, плакали і кричали та розповіли, що люди вже загинули", - йдеться у повідомленні організації.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив німецькому рятувальному судну Eleonore заходити у порти країни. До цього на борт корабля підняли близько сотні мігрантів, врятованих у Середземному морі біля узбережжя Лівії.