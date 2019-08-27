 Десятки мігрантів зникли безвісти після аварії човна біля Лівії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Десятки мігрантів зникли безвісти після аварії човна біля Лівії

Біля узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами. Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули, ще від 15 до 40 осіб вважаються такими, що зникли безвісти.

Внаслідок аварії човна біля Лівії загинули п'ятеро осіб

Внаслідок аварії човна біля Лівії загинули п'ятеро осіб

У Середземному морі біля узбережжя Лівії затонув човен з мігрантами на борту. Внаслідок аварії кількість осіб, яких вважають зниклими безвісти, сягнула 40-ка, повідомляє агенція dpa з посиланням на Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у вівторок, 27 серпня.

Водночас у береговій охороні Лівії стверджують, що знайдено п'ять тіл і врятовано 65 мігрантів. За оцінками берегової охорони Лівії, на борту судна перебували близько 90 людей, і рятувальники продовжують пошуки 15-20 осіб. Врятовані мігранти були із Судану, Єгипту, Марокко та Тунісу.

Раніше організація Alarm Phone вже повідомляла про можливу аварію човна у Середземному морі. В цій організації підтримували зв'язок із кораблем, на борту якого перебували близько сотні мігрантів, повідомила організація у Twitter.

"Ще одна аварія човна? Вночі, близько 3.30 ранку, нам зетелефонували з човна біля узбережжя Лівії, на борту якого були до 100 осіб. Вони виплили з Аль-Хумса приблизно на 3 години раніше. Вони сильно переживали, плакали і кричали та розповіли, що люди вже загинули", - йдеться у повідомленні організації.

Нагадаємо, напередодні міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив німецькому рятувальному судну Eleonore заходити у порти країни. До цього на борт корабля підняли близько сотні мігрантів, врятованих у Середземному морі біля узбережжя Лівії. 

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