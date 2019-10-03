Десятки людей загинули під час заворушень в Іраку

Щонайменше 27 осіб загинуло під час заворушень в Багдаді та в інших містах Іраку в п'ятницю, 25 жовтня. Ще близько 1800 людей отримали під час сутичок між демонстрантами та поліцією різноманітні тілесні ушкодження, повідомили представники сил безпеки Іраку, на яких посилається агенція новин Reuters.

Як зазначили представники силових структур, серед загиблих було 25 демонстрантів, а також один член служби безпеки та один боєць воєнізованого формування. Лише в столиці країни під час заворушень загинуло вісім мітингарів. Поліція застосовувала для розгону учасників антиурядових виступів, котрі наблизилися до урядового кварталу, сльозогінний газ та шумові гранати.

За даними МВС Іраку, під час заворушень були поранені 68 представників сил безпеки. Нинішній спалах насильства став другим з початку місяця. Учасники антиурядових виступів вимагають від влади посилення боротьби з корупцією, покращення водо- та електропостачання, створення робочих місць та поліпшення незадовільної ситуації з безпекою.

Як повідомлялося, під час антиурядових виступів, що розпочалися на початку жовтня, загинуло 167 осіб, а понад шість тисяч людей отримали поранення.