Десятки країн пропонують Індонезії допомогу після стихійного лиха

Близько 20 країн та десятки різних організацій запропонували допомогу Індонезії, що постраждала від руйнівного землетрусу та цунамі. Про це в понеділок, 1 жовтня, повідомили представники уряду Індонезії. Раніше президент Індонезії Джоко Відодо дозволив уряду країни приймати закордонну допомогу для подолання наслідків стихійного лиха, повідомило інформагентство AFP.

Серед країн, котрі зголосилися допомогти, США, Великобританія, Саудівська Аравія, Японія, Катар, зазначили в індонезійському уряді, інформує агенція новин dpa. Перша команда фахівців з Німеччини має полетіти до Індонезії в середу. Надати допомогу вирішив також Європейський Союз. Для гуманітарної допомоги потерпілим від стихійного лиха в цій країні Європейська Комісія (ЄК) виділила 1,5 мільйона євро.

Тим часом, за даними ООН, як мінімум 192 тисячі людей потребують негайної допомоги. Щонайменше 59 тисяч індонезійців змушені були залишити свої будинки. Тисячі домогосподарств залишилися без електроенергії, а запаси медикаментів швидко скорочуються.

За підрахунками офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), на острові Сулавесі, що найбільше постраждав від стихійного лиха, негайної гуманітарної допомоги потребують 46 тисяч дітей та 13 тисяч людей похилого віку. Багато з потерпілих живуть далеко від великих міст.

Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, тож число жертв ще можна значно зрости

За даними німецького представництва Червоного Хреста, у постраждалі від стихійного лиха регіони ця організація направила 15 автомобілів швидкої допомоги, 22 водовози, а також велику кількість ковдр, матраців та брезенту, передає агенція новин KNA.

Офіційна кількість підтверджених владою смертей унаслідок стихійного лиха становить понад 840 осіб, водночас за даними гуманітарної організації Aksi Cepat Tanggap, у зоні стихійного лиха загинули понад 1200 людей.

Обсяг руйнувань від землетрусу та цунамі ще не визначений

Багато потерпілих від стихійного лиха районів Індонезії й досі відрізані від світу внаслідок руйнування доріг, мостів та зсувів ґрунту, а пошуково-рятувальні операції у багатьох місцях ще навіть не розпочалися. Існує висока ймовірність поширення небезпечних захворювань через брак чистої питної води. Місцями пошуково-рятувальні роботи ускладнює брак спеціальної техніки та палива. Уряд оголосив дводенний режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, 29 вересня острів Сулавесі вразили землетрус та цунамі. Сила підземних поштовхів сягала 7,5.