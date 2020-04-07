Десятки загиблих унаслідок нападів на пологовий будинок і траурну церемонію в Афганістані

На сході Афганістану у вівторок, 12 травня, десятки осіб загинули та дістали поранень у результаті теракту, який вчинив смертник на траурній церемонії. Бойовик підірвав пояс шахіда під час поховання поліцейського, повідомив представник уряду провінції Нангархар. За попередньою інформацією, унаслідок теракту загинули 15 осіб, 56 - були поранені.

Того ж дня у столиці Афганістану Кабулі озброєні люди атакували пологовий будинок. Правоохоронні органи вступили в перестрілку з бойовиками, намагаючись узяти ситуацію під контроль. У пологовому здійнялася паніка, поліцейські евакуювали з будівлі жінок та новонароджених. За даними агентства AFP, унаслідок нападу загинуло 13 осіб включно з двома немовлятами.

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Причини нападу на пологовий будинок невідомі, кажуть посадовці. У Кабулі та околицях активні як таліби, так і бійці угруповання "Ісламська держава", які часто нападають на військових та цивільних осіб. Відповідальність за напади ще ніхто на себе не взяв.