Десятки загиблих унаслідок нападів на пологовий будинок і траурну церемонію в Афганістані

Терорист-смертник підірвав пояс шахіда на траурній церемонії на сході Афганістану. Загинули 15 осіб, десятки поранені. У Кабулі бойовики напали на пологовий будинок, вбивши 13 осіб включно з двома дітьми.
На сході Афганістану у вівторок, 12 травня, десятки осіб загинули та дістали поранень у результаті теракту, який вчинив смертник на траурній церемонії. Бойовик підірвав пояс шахіда під час поховання поліцейського, повідомив представник уряду провінції Нангархар. За попередньою інформацією, унаслідок теракту загинули 15 осіб, 56 - були поранені.
Того ж дня у столиці Афганістану Кабулі озброєні люди атакували пологовий будинок. Правоохоронні органи вступили в перестрілку з бойовиками, намагаючись узяти ситуацію під контроль. У пологовому здійнялася паніка, поліцейські евакуювали з будівлі жінок та новонароджених. За даними агентства AFP, унаслідок нападу загинуло 13 осіб включно з двома немовлятами.
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Причини нападу на пологовий будинок невідомі, кажуть посадовці. У Кабулі та околицях активні як таліби, так і бійці угруповання "Ісламська держава", які часто нападають на військових та цивільних осіб. Відповідальність за напади ще ніхто на себе не взяв.
Президент Афганістану Ашраф Гані скасував посаду прем'єра, яку обіймає його конкурент на виборах глави держави Абдулла Абдулла. Раніше останній також склав присягу голови держави. (11.03.2020)